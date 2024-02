MediaWorld propone SCONTI pazzeschi su telefoni e smart TV

Tutti coloro che amano il mondo della tecnologia, sanno benissimo di poter fare affidamento sul nuovo volantino di MediaWorld. L’azienda sta riuscendo a battere la concorrenza sul campo con prezzi straordinari che riguardano soprattutto l’elettronica di consumo.

Già nel prossimo paragrafo ci sono tutte le immagini che ritraggono il catalogo in bella mostra con tutte le sue pagine. Proprio lì potete dare un’occhiata senza pensarci troppo: troverete certamente quello che fa al caso vostro.

MediaWorld ha il nuovo volantino, ecco cosa c’è disponibile nel mondo della tecnologia

Come si può vedere qui in alto, la galleria mostra dei prezzi straordinari per diversi smartphone soprattutto così come per diversi computer portatili. Innanzitutto si parte dal Samsung Galaxy S24, un dispositivo pieno di risorse che è stato ufficializzato proprio durante lo scorso mese di gennaio. Al suo interno ci sono 256 giga di memoria per un totale di 989 € al pubblico.

A seguire ci sono diversi altri dispositivi, come il fratello maggiore Galaxy S24 Ultra che nella variante da 512 giga di memoria costa 1619 €. Chiaramente ci sono anche smartphone di fascia più bassa, come il fantastico Samsung Galaxy A54 5G che va a ruba ormai da mesi a questa parte e oggi ancor di più grazie ad un prezzo di soli 399 € da MediaWorld. Chi desidera un iPhone oggi si trova di fronte ad una doppia proposta, il nuovo che avanza o il vecchio che non stanca. Da una parte è infatti il nuovo 15 Pro che nella variante da 256 giga costa 1099 €. Dall’altra invece c’è l’iPhone 13, disponibile con 128 giga di memoria a 649 €.

Infine largo spazio anche a tanti accessori che fanno parte della gamma Trust. Questi riescono a sorprendere tutti gli amanti del mondo dei computer ci sono dei mouse, delle tastiere, delle custodie per pc e molto altro ancora. Tutte le offerte hanno due anni di garanzia a disposizione.