Negli ultimi anni, il mercato della telefonia mobile è diventato uno dei settori più redditizi e competitivi. Il settore delle telecomunicazioni è sempre più caratterizzato da una vera battaglia tra i vari gestori e le reti MVNO per conquistare e mantenere clienti. Questo scenario è stato evidente nel corso dell’ultimo anno, con l’emergere di nuove offerte e la continua rimodulazione delle tariffe. Tra i protagonisti di questa lotta per l’attenzione dei consumatori spicca Iliad. L’operatore ha saputo distinguersi grazie a piani tariffari vantaggiosi e una strategia commerciale audace. Negli ultimi anni, Iliad si è affermata come uno dei leader indiscussi del settore, guadagnando reputazione come uno dei migliori operatori sul mercato.

La nuova offerta di Iliad business

Nel tentativo di consolidare la propria posizione dominante, Iliad ha recentemente tentato di acquisire una delle sue più agguerrite concorrenti, Vodafone. L’offerta però è stata declinata dalla compagnia britannica. Nonostante ciò, Iliad non ha perso tempo cercando nuovi modi per soddisfare i suoi clienti e attirarne di nuovi. A dimostrazione di ciò, consideriamo l’ultima promozione rivolta ai clienti business.

Con il lancio dell’SMS numero 176, Iliad ha annunciato una nuova offerta che sicuramente catturerà l’attenzione di numerosi utenti. A partire dal 18 marzo 2024, gli Stati Uniti si aggiungono alla lista dei 30 Paesi Extra UE inclusi nelle offerte Iliad Business, senza alcun costo aggiuntivo per tutti gli utenti. Questo significa che i clienti dell’operatore che viaggiano negli Stati Uniti potranno beneficiare di una serie di vantaggi, tra cui minuti, giga ed SMS gratuiti.

L’offerta prevede che per l’abbonamento Business Giga 220 siano disponibili 5GB di dati dedicati, 60 minuti di chiamate in entrata e in uscita e 300 minuti di chiamate dall’Italia verso fissi e mobili negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l’offerta Business Dati 180, invece, sarà possibile usufruire di 5GB di dati dedicati. Per maggiori dettagli e informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito di Iliad.

Iliad si conferma quindi come un punto di riferimento nel settore della telefonia mobile. L’introduzione degli Stati Uniti nelle offerte Business è solo l’ultima dimostrazione di come l’azienda sia sempre pronta ad adattarsi alle esigenze dei suoi clienti e a offrire servizi all’avanguardia.