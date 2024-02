Android Auto ha introdotto di recente una nuova funzionalità che promette di rivoluzionare l’esperienza degli utenti nell’utilizzo quotidiano dell’infotainment in auto. Si tratta dei messaggi AI, un’innovativa capacità che consente ad Android Auto di sintetizzare automaticamente i messaggi lunghi, sfruttando l’intelligenza artificiale per semplificare la gestione delle comunicazioni durante la guida.

Questo nuovo aggiornamento è stato annunciato nel corso del lancio dei nuovi Galaxy S24 lo scorso gennaio e rappresenta un passo avanti significativo per tutti gli utenti che utilizzano Android Auto. I messaggi AI sono finalmente pronti a essere sperimentati da coloro che utilizzano il sistema di infotainment di Google, offrendo un’opzione per ricevere sintesi automatiche dei messaggi lunghi grazie all’impiego di algoritmi avanzati di machine learning.

I nuovi messaggi AI in arrivo su Android Auto

La funzionalità AI che permette di sintetizzare i messaggi lunghi durante la guida è già disponibile, ma non sembra essere attivata in modo automatico. Quindi gli utenti interessati devono abilitarla manualmente tramite le impostazioni di Android Auto. Al momento però sembra che questa opzione non sia ancora completamente funzionante, nonostante sia già disponibile per l’attivazione.

Ad ogni modo, secondo le informazioni che sono state rilasciate, si prevede che sarà possibile interagire direttamente con l’Assistant di Google per gestire la riproduzione dei riepiloghi generati dall’AI. Questa funzionalità sarà fornita tramite Google Assistant, che continua a giocare un ruolo centrale nell’esperienza complessiva di Android Auto. Nel frattempo su tutti i dispositivi mobili invece sta emergendo sempre di più Google Gemini.

I riepiloghi AI dei messaggi offriranno sintesi chiare e concise dei testi lunghi contenenti almeno 40 parole. In questo modo verrà consentito agli utenti di ricevere informazioni importanti in modo rapido e senza distrazioni durante la guida. Per rassicurare tutti coloro che temono per la propria privacy, Google ha chiarito che i testi dei messaggi sintetizzati dalla funzionalità AI non verranno memorizzati. Inoltre, ha chiarito che questi non saranno utilizzati per l’addestramento dei modelli di machine learning.

Al momento queste sono le sole informazioni a disposizione. Resta da vedere se questa funzionalità sarà disponibile e funzionante anche per gli utenti di lingua italiana. Per ora possiamo solo attendere ulteriori aggiornamenti una volta che la funzionalità AI sarà pienamente operativa per tutti gli utenti.