Amazon è sempre pronta a garantire un risparmio fuori da ogni logica per tutti i consumatori sul territorio nazionale, ecco arrivare in questi giorni un’occasione più unica che rara: acquistare una aspirapolvere senza fili, o meglio definita wireless, con uno sconto dell’80% sul valore originario di listino.

Il modello attualmente in promozione è realizzato direttamente da Yisora, un marchio molto conosciuto per coloro che quotidianamente bazzicano Amazon, in termin sopratutto di qualità dei materiali e prestazioni generali. Viene definita una aspirapolvere senza fili 6 in 1, grazie alla presenz all’interno della confezione di molteplici accessori che ampliano al massimo la versatilità e l’usabilità del prodotto stesso. La batteria, da 2200mAh, ne permette chiaramente l’utilizzo lontano dalla presa a muro, anche se va ricordato che l’autonomia generale non può superare i 40 minuti di utilizzo continuativo.

Aspirapolvere senza fili in promozione su Amazon

Il rapporto qualità prezzo di questo prodotto è davvero incredibile, infatti dovete sapere che al giorno d’oggi sarebbe disponibile ad un prezzo mediano di 499 euro. Per avvicinare il maggior numero di consumatori all’acquisto, Amazon ha giustamente pensato di ridurre fortemente la spesa, arrivando ad un valore finale di soli 99,99 euro, applicando così l’80% di sconto complessivo. Potete acquistarla direttamente a questo link.

La potenza massima che il prodotto è in grado di raggiungere è pari a 175 watt, con due modalit di aspirazion: massima a 20KPa, per una autonomia di 25 minuti, oppure standard, per una autonomia di 40 minuti ma con potenza di 15 KPa. Uno dei suoi aspetti più positivi è sicuramente il peso, infatti viene definito assolutamente leggero e facilmente utiizzabile sia dal pubblico maschile che femminile, a prescindere dalla loro forza. Spedizione di Amazon, con consegna entro pochi giorni dall’acquisto.