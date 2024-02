Da quando HoMobile ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano nel 2018, è stata considerata da molti come la risposta economica di Vodafone all’emergere di Iliad. Sfruttando l’infrastruttura di Vodafone, HoMobile offre una copertura ampia ma non universale su tutto il territorio nazionale.

Mentre la maggior parte degli operatori fornisce strumenti online per verificare la copertura, con HoMobile la situazione è diversa.

Non esiste uno strumento online per verificare l’estensione del segnale.

Ad ogni modo, sul sito ufficiale sono disponibili informazioni testuali che indicano che circa il 98% del territorio italiano è coperto dal segnale 4G Basic di HoMobile – Vodafone.

Come navigare sulla rete di HoMobile

Per passare a HoMobile e navigare sulla loro rete 4G, è necessario avere uno smartphone compatibile con il 4G e una SIM Ho.

La SIM può essere ottenuta attivando una delle offerte disponibili, che variano in base ai piani tariffari e alle esigenze del cliente.

L’operatore offre una varietà di offerte, ognuna con caratteristiche e vantaggi diversi.

Dalle opzioni più economiche a quelle più ricche di dati e servizi, c’è una vasta gamma di scelte disponibili per soddisfare le esigenze degli utenti.

Le opinioni dei clienti su Ho Mobile sono generalmente positive, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni della rete 4G, grazie all’appoggio alle infrastrutture di Vodafone. Tuttavia, alcune recensioni possono fornire un’ulteriore prospettiva sulla copertura e sulle prestazioni in diverse aree geografiche.

Limiti di Velocità

È importante notare che l’operatore limita la velocità di navigazione dei propri utenti a 30 Megabit al secondo in download. Anche se questa velocità è generalmente sufficiente per un’esperienza di navigazione adeguata, potrebbe essere inferiore rispetto a quella offerta da altri operatori come Vodafone.

Se la copertura di non è sufficiente nella vostra zona o desiderate una maggiore velocità di navigazione, potreste valutare alternative come cambiare operatore o esplorare altre offerte disponibili sul mercato.