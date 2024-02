La crescita esplosiva di giganti dell’e–commerce come Shein e Temu sta riversando enormi impatti sul settore del trasporto aereo di merci, secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters. Questi due colossi, originari della Cina, hanno recentemente visto l’aggiunta di TikTok Shop negli Stati Uniti, creando un flusso costante di prodotti che vengono spediti direttamente dalle fabbriche ai clienti in tutto il mondo. Questo modello di spedizione sta riducendo gli spazi disponibili.

Per riuscire a comprendere la portata di questo fenomeno, basti pensare che solo negli Stati Uniti, Shein e Temu combinati spediscono quasi 600.000 pacchi al giorno. Questo massiccio volume di spedizioni sta contribuendo ad aumentare i costi del trasporto aereo, soprattutto dai principali hub asiatici come Guangzhou e Hong Kong, più di quanto abbiano fatto le tensioni geopolitiche che hanno spinto molte aziende a preferire le spedizioni via aerea rispetto a quelle marittime.

Shein e Temu: un terzo della capacità aerea

Per dare un’idea più precisa consideriamo i dati delle spedizioni attuali per entrambi i servizi di e-commerce. Al momento, Temu spedisce circa 4.000 tonnellate di prodotti al giorno, mentre Shein ne spedisce circa 5.000. Ad aggiungersi a queste cifre ci sono le spedizioni di Alibaba, che ammontano a circa 1.000 tonnellate. Mentre quelle di TikTok, ne rappresentano circa 800. Questo si traduce in circa 108 voli di Boeing 777 cargo al giorno, alimentati anche dai prezzi competitivi offerti agli acquirenti. Su Shein, ad esempio, è possibile trovare prodotti a partire da soli 5 dollari, come top e pantaloncini da ciclista.

Il settore del fast fashion rappresenta ora la metà di tutte le spedizioni transfrontaliere di e-commerce dalla Cina. Questo occupa circa un terzo di tutti gli aerei cargo a lunga distanza nel mondo. Secondo quanto riportato da un’agenzia stampa britannica, questa crescita apparentemente inarrestabile sta rubando spazio agli altri settori che fanno affidamento sul trasporto aereo di merci.

Le sfide logistiche ed economiche sollevate da questa situazione stanno spingendo Shein e Temu a esplorare alternative al trasporto aereo. Un’alternativa potrebbe essere il trasporto marittimo, oltre all’apertura di magazzini al di fuori della Cina per ridurre i tempi di consegna internazionali. Questi sviluppi indicano un cambiamento significativo nel panorama del commercio globale e della logistica, con implicazioni che vanno ben oltre il settore dell’e-commerce.