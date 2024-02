Xbox, spunta il periodo d’uscita per la nuova console

Lo youtuber noto come Moore’s Law is Dead, dopo aver condiviso approfondimenti sulla progettazione di PlayStation 6 e PS Vita 2, ha recentemente rivelato nuove informazioni riguardanti lo sviluppo della prossima generazione di console Xbox.

Secondo le sue affermazioni, Microsoft avrebbe appena finalizzato un accordo con AMD per la produzione della futura Xbox. Tuttavia, a differenza di Sony, che ha scelto immediatamente AMD per la progettazione della PS6, Microsoft avrebbe inizialmente esplorato la possibilità di collaborare con NVIDIA o Intel. Questa mossa era volta a ridurre i costi di produzione e a esaminare le diverse soluzioni tecnologiche offerte da queste aziende.

Le affermazioni riguardo Xbox

Microsoft avrebbe recentemente risolto le incertezze riguardo al partner tecnologico per la produzione di Xbox Next, scegliendo nuovamente AMD. Fino a un mese fa, non era stato ancora firmato alcun contratto tra Microsoft e AMD per la creazione di hardware di nuova generazione. Al contrario, Sony ha già firmato contratti post-PS5 da tempo, il che suggerisce che sia PS6 che PS Vita 2 potrebbero essere in una fase di sviluppo più avanzata rispetto a Xbox Next.

Secondo le informazioni fornite da Moore’s Law is Dead, Microsoft potrebbe essere in ritardo rispetto a Sony nella progettazione dell’hardware della nuova Xbox con AMD. Questo potrebbe portare a un lancio ritardato di Xbox Next rispetto a PlayStation 6. Tuttavia, è importante notare che un ritardo nella firma dei contratti con un partner tecnologico non implica necessariamente un ritardo nella progettazione di una console.

Infatti, il processo di sviluppo, soprattutto nelle fasi iniziali, potrebbe procedere indipendentemente dal partner tecnologico scelto per la produzione. Questo è particolarmente vero considerando gli anni che ci separano dal lancio delle nuove console Sony e Microsoft.

E’ importante ricordare che queste sono solo speculazioni basate su informazioni non ufficiali. Non vediamo l’ora di vedere cosa riserveranno il futuro di Xbox e PlayStation.