Le vendite di iPhone dopo l’arrivo di iPhone 15 hanno continuato senza alcun dubbio a procedere bene, c’è poco da dire, iPhone vende e anche bene, basti pensare che tra ottobre e dicembre 2023 le entrate hanno sfiorato i 70 miliardi di dollari, il 6% in più rispetto all’anno precedente.

La generazione numero 15 non ha deluso le aspettative di Apple ed anzi, rende senza dare problemi, CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) ha condotto uno studio per capire come si compone la vendita di iPhone e quanto influisce su essa il passaggio da Android di un utente che vuole sperimentare il mondo iOS.

Il comportamento degli utenti

All’interno dello studio è stato evidenziato come raramente iPhone sia stato il primo smartphone acquistato, in sostanza dunque negli ultimi anni iPhone è stato acquistato da utenti che volevano magari passare ad un modello successivo o da coloro che stanchi dello smartphone Android volevano provare qualcosa di nuovo.

Nel 2023 gli acquirenti passati da Android ad iPhone sono stati pari al 13%, valore in linea con quello degli ultimi 5 anni, da cui si può bene capire che nell’ultimo quinquennio il restante 87% degli acquirenti aveva già un iPhone al momento dell’acquisto.

Da qui si evince la strategia di Apple, se prima infatti si cercava di convincere chi usava Android e passare ad iOS, ora Apple tiene cura del proprio giardino limitando il più possibile le comunicazioni tra i due sistemi e bloccando la scalabilità tra i due sistemi, in modo tale da incentivare chi fa parte dell’ecosistema della mela a restarci, segno che Apple non solo vuole tenersi stretti i clienti, ma è anche abbastanza confident in merito al proprio sistema tanto da non ritenere necessario incentivare le persone ad abbandonare Android, che lo ritenga un processo scontato ?

Questo è un breve estratto dello studio: “Nella misura in cui le vendite di iPhone guidano i risultati finanziari di Apple, i cicli di aggiornamento dei proprietari di iPhone sono molto più importanti del passaggio da Android. Con oltre l’85% di iPhone acquistati da già possessori di iPhone, mantenere il vecchio iPhone per un altro anno è un affare più grande che convincere qualche altro cliente Samsung ad abbracciare la bolla blu.“.