Unieuro ha lanciato una serie di sconti online entusiasmanti, disponibili fino all’11 febbraio 2024. Tra le offerte più interessanti spicca il TV Samsung UE50CU7170UXZT da 50 pollici, proposto a soli 407 euro anziché 599,90 euro. Anche il modello da 43 pollici è in promozione a 389 euro, riducendo il prezzo da 499,90 euro imposti dal produttore.

Se sei invece, alla ricerca di un notebook di alta qualità a prezzi convenienti, Unieuro offre lo sconto sul Lenovo IdeaPad Slim 3 da 15 pollici disponibile a 749,90 euro, rispetto agli 899 euro di listino. Questo presenta:

Schermo da 15,6 pollici;

processore Intel Core i7-1355U;

16GB di RAM.

Per chi cerca un ultrathin, vi è il Lenovo Yoga Pro 7 da 14 pollici con:

processore Intel Core i7;

16GB di RAM;

SSD da 512GB

Proposto a 999 euro, con uno sconto significativo rispetto ai 1499 euro di listino.

Unieuro: offerte speciali sugli smartphone

Tra le proposte sugli smartphone, abbiamo:

Il Samsung Galaxy A14, in vendita a soli 139 euro anziché 179,99 euro.

in vendita a soli 139 euro anziché 179,99 euro. Honor X6 da 64 gigabyte, dotato di schermo da 6,5 pollici, è offerto a 99,99 euro, con uno sconto di 100 euro, rispetto ai 199,90 euro del prezzo di listino.

HYPE Next: risparmia 20 euro aprendo un tuo conto online

Ma le sorprese non finiscono qui, Unieuro offre un’opportunità di risparmio extra attraverso HYPE Next, un conto online con numerosi vantaggi. Costa solo 2.90 euro al mese e offre cashback, ricariche gratuite della carta e un’assicurazione inclusa sugli acquisti online. Aprirlo è facile, richiede solo 5 minuti, e una volta eseguita validamente la prima ricarica, riceverai un bonus di 20 euro. Cosa aspetti? Approfitta di questa incredibile opportunità disponibile ancora per un periodo limitato.

Con queste imperdibili offerte e l’opportunità di risparmio extra con HYPE Next, Unieuro si conferma come destinazione ideale per acquisti convenienti e vantaggiosi. Non perdere l’occasione di aggiudicarti prodotti di alta qualità a prezzi scontati!

In più se desiderate conoscere tutti gli altri prodotti che Unieuro propone in super sconto, potete consultare il sito web ufficiale e procedere anche con l’acquisto in pochi e semplici click.