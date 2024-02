MediaWorld distrugge Amazon a FEBBRAIO con iPhone e Samsung REGALATI

Questa volta i pezzi pregiati di MediaWorld sono davvero tanti ma a quanto pare è stato lasciato spazio soprattutto a computer, telefoni, televisioni ed elettrodomestici.

A suscitare molta attenzione nel pubblico sono stati soprattutto alcuni prodotti che nell’ultimo periodo stanno registrando tantissime vendite per via della loro grande qualità. Chiaramente questi non potevano mancare nei negozi e sul sito ufficiale di MediaWorld, dove i prezzi avranno valore.

MediaWorld e il nuovo volantino pieno di offerte: ecco i pezzi pregiati

Ogni volta che arrivano le grandi offerte del volantino nuovo di MediaWorld c’è tanto entusiasmo proprio per via dei vantaggi che si possono ottenere. Oltre a risparmiare tanti soldi sui prodotti migliori, ci sono quelli più ricercati in assoluto che possono peraltro essere anche rateizzati. Il colosso garantisce infatti rate a tasso zero, dunque senza interessi. Un altro vantaggio descritto dal volantino è quello di poter cominciare a pagare a partire dal mese di maggio 2024.

Tra tutte le grandi offerte che si possono notare nel catalogo proprio qui in alto, ci sono diversi smartphone, con in prima linea l’intera gamma Galaxy S24 di Samsung. Il prodotto top di gamma assoluto, è sicuramente il Galaxy S24 Ultra, che oggi ha un prezzo di 1499 €.

Direttamente di fianco nella pagina in primo piano, ecco invece un computer portatile, l’ASUS VivoBook con processore Intel i5 di 12esima generazione. Il suo prezzo è di soli 619 €. Per quanto riguarda invece gli altri prodotti, ecco l’altro top di gamma, quello rivale del Samsung, ovvero l’iPhone 15 Pro. La versione da 128 giga di memoria costa 1149 €. Scendendo un po’ più in basso, sia come prezzo che come caratteristiche tecniche, c’è anche il famoso Redmi Note 12 Pro+ dispositivo fantastico che costa solo 379 €.

I prodotti che vedete, sia qui che nel volantino che abbiamo allegato in alto, arriveranno direttamente a casa degli utenti una volta acquistati. Basterà attendere al massimo 3-5 giorni, mentre per quanto concerne la garanzia, nessun problema: gli anni saranno due.