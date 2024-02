WindTre, protagonista nel panorama delle telecomunicazioni, introduce importanti novità nel proprio portafoglio di offerte per la rete mobile. Tra le innovazioni, spicca la decisione di rendere disponibile gratuitamente il servizio di blocco dei contenuti e delle app non idonee per ogni SIM attivata. Eliminando così l’offerta precedente WindTreFamily Protect. Un gesto lodevole, soprattutto per garantire la sicurezza dei minori durante la navigazione web.

Un’altra mossa strategica riguarda l’offerta Full Care Easy Pay, pensata per anziani e persone con disabilità. A partire dal 19 febbraio, questa offerta non sarà più disponibile per nuove sottoscrizioni, sia online che nei punti vendita.

Ma non è tutto, tutte le offerte dedicate alla rete mobile di WindTre verranno prorogate fino al 3 marzo 2024. Offrendo, in questo modo, ulteriore flessibilità e convenienza ai clienti.

WindTre: aggiornamenti per la rete fissa

Passando alla componente di rete fissa, WindTre conferma il suo impegno nell’offrire soluzioni convenienti e all’avanguardia.

Una delle promozioni più apprezzate, che sconta il costo di attivazione per le linee in Fibra FTTH nelle aree bianche, sarà prorogata fino al 29 febbraio, per poi tornare al costo standard il 1° marzo.

Le restanti offerte per la rete fissa, comprese quelle del pacchetto Super Fibra e FWA su rete 4G e 5G, saranno estese fino al 3 marzo. Garantendo ai clienti un periodo aggiuntivo per approfittare delle vantaggiose condizioni offerte dall’operatore.

Ulteriori iniziative e miglioramenti

Oltre alle novità nelle offerte, l’operatore di recente ha ampliato la lista dei dispositivi compatibili con il Wi-Fi Calling e introdotto un’offerta speciale per i vecchi clienti. Un’offerta che include chiamate, SMS e 200 Giga di traffico a soli 4,99 euro.

In più la copertura 5G di WindTre continua a espandersi. Confermando l’impegno dell’operatore nel garantire una connettività sempre più efficiente e veloce ai propri utenti. Insomma in un contesto di continuo cambiamento e evoluzione tecnologica, l’operatore si conferma un punto di riferimento nel settore delle telecomunicazioni. Offrendo soluzioni innovative e convenienti per soddisfare le esigenze dei suoi clienti.

Grazie alle recenti novità e proroghe delle offerte, gli utenti possono continuare a godere dei vantaggi offerti dall’operatore, rimanendo sempre connessi in modo sicuro e affidabile.