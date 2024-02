Per questo San Valentino, l’operatore telefonico virtuale Feder Mobile aveva proposto due nuove offerte di rete mobile davvero super. Stiamo parlando in particolare delle due offerte denominate Feder Mobile Feel 150 e Feder Mobile 150V. Entrambe le offerte sono state proposte a inizio febbraio e sarebbero dovute essere disponibili fino allo scorso 18 febbraio. Tuttavia, sembra che abbiano riscosso un discreto successo, dato che l’operatore ha da poco deciso di continuare a proporle ai suoi nuovi clienti per un altro periodo di tempo.

Feder Mobile stupisce, prorogate le due super offerte mobile di San Valentino

L’operatore telefonico virtuale Feder Mobile sembra che abbia deciso di prorogare la disponibilità delle sue nuove offerte mobile proposte per San Valentino. Come già accennato in apertura, si tratta delle offerte Feder Mobile Feel 150 e Feder Mobile Feel 150V. Entrambe sarebbero dovute essere disponibili fino allo scorso 18 febbraio, ma ora gli utenti potranno ancora attivarle.

Nello specifico, l’operatore ha deciso di prorogarne la disponibilità almeno fino al prossimo 25 febbraio 2024. In questo modo, gli utenti che non avevamo fatto in tempo ad attivarle potranno ancora farlo. Entrambe le offerte sono davvero eccezionali, dato che arrivano ad includere ogni mese una grande quantità di traffico dati per navigare ad un costo decisamente basso.

In particolare, Feder Mobile Feel 150 include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 7,99 euro al mese. Quest’offerta è però attivabile soltanto da tutti i nuovi clienti che passeranno dagli operatori rivali, ad esclusione però di Vodafone e ho Mobile.

L’offerta Feder Mobile Feel 150V è invece pensata per chi proviene proprio da questi operatori telefonici. In particolare, l’offerta in questione avrà un costo di 8,99 euro al mese ed includerà esattamente lo stesso bundle mensile dell’offerta precedente. Di conseguenza, saranno sempre compresi minuti di chiamate illimitati, 50 SMS verso tutti e 150 GB per navigare.