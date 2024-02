La Mixed Reality offerta da Apple Vision Pro sta per ricevere una nuova ed importante feature. Gli appassionati di basket in possesso del visore realizzato a Cupertino potranno godersi l’evento NBA Slam Dunk Contest in un modo del tutto nuovo.

Apple, infatti, ha posizionato a bordo campo un serie di speciali telecamere che hanno il compito di catturare il video immersivo. In questo modo, sul visore verranno trasmessi contenuti stereoscopici che permetteranno di guardare i match come se si fosse realmente a bordo campo.

Le telecamere sono state avvistate dall’utente lujahehe su X/Twitter nei pressi del tavolo dedicato ai giudici. Sebbene non ci siano riferimenti diretti o loghi sulla struttura, appare evidente che si tratta di un device dedicato alle riprese 3D. Infatti, le due ottiche affiancate sono utilizzate proprio per creare l’effetto 3D stereoscopico.

Apple sta lavorando a stretto contatto con NBA per portare le partite sul visore Vision Pro e garantire la completa immersività

Apple's 3D video cameras spotted during NBA Slam Dunk Contest https://t.co/phIoTIl8zV #Apple — AppleInsider (@appleinsider) February 19, 2024

La partnership tra Apple e NBA è ormai storica e sembra chiaro che i due brand vogliano guardare insieme al futuro. Inoltre, è già stata annunciata una collaborazione tra la National Basket Association e l’azienda della mela per portare contenuti sul Vision Pro.

L’obiettivo è quello di rendere le partite di basket un evento esclusivo sia quando viste dal vivo che quando viste attraverso Apple Vision Pro. Gli utenti potranno immergersi completamente nel campo oppure visionare più partite contemporaneamente su schermi virtuali.

Le possibilità sono infinite e c’è la massima disponibilità da parte di entrambe le parti. Infatti, gli specialisti della NBA stanno valutando la possibilità di aggiungere più camere 3D in tutti gli eventi con particolare attenzione alle partite dell’All-Star Weekend.

Nonostante ci siano ancora alcune problematiche tecniche relative alla tecnologia, alla produzione e alla trasmissione dei filmati, l’intera esperienza multimediale e immersiva garantirà un modo innovativo di guardare le partite NBA.