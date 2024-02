In una mossa che rafforza ulteriormente la sua posizione nel settore della tecnologia dedicata ai professionisti della creatività, ASUS ha annunciato l’introduzione di due nuovi prodotti all’interno della sua apprezzata serie ProArt: lo chassis ProArt PA602 e il dissipatore ProArt LC 420. Questi lanci segnano l’ultima espansione dell’ecosistema ProArt di ASUS, che comprende già una vasta gamma di laptop, desktop, monitor, componenti e accessori progettati per soddisfare le esigenze dei creator più esigenti.

ProArt LC 420: Un Dissipatore All-in-One Silenzioso ed Efficiente

Il ProArt LC 420 rappresenta il primo dissipatore all-in-one (AIO) della serie ProArt, progettato per offrire prestazioni di raffreddamento di alto livello con un funzionamento estremamente silenzioso. Questo dispositivo si distingue per il suo design minimalista e per l’uso di componenti di qualità superiore, come le ventole Noctua IndustrialPPC e una pompa a motore trifase, che assicurano un trasferimento del calore efficiente e una riduzione significativa del rumore. Un elemento distintivo del LC 420 è il suo misuratore illuminato, che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sulle prestazioni del sistema in un formato visivamente sobrio e intuitivo.

ProArt PA602: Massime Prestazioni di Raffreddamento in uno Chassis Innovativo

Il nuovo chassis ProArt PA602 si presenta come una soluzione di raffreddamento eccezionale, grazie a un design ottimizzato per massimizzare il flusso d’aria e a componenti di alta qualità, come due ventole frontali extra-large e una ventola posteriore di uscita. Questo chassis è stato pensato per facilitare l’assemblaggio e migliorare l’esperienza di utilizzo quotidiano dei professionisti della creatività, offrendo funzionalità come il montaggio della scheda grafica senza attrezzi, un hub integrato per le ventole e un’ampia gamma di opzioni di I/O. Il design elegante e minimalista del PA602 si integra perfettamente con gli altri componenti della serie ProArt, consentendo ai creator di costruire workstation visivamente coerenti e altamente performanti.

Una Sinergia di Stile e Funzionalità

Entrambi i prodotti sono stati sviluppati con l’obiettivo di combinare prestazioni di alto livello, design raffinato e funzionalità pensate per i professionisti della creatività. Il dissipatore ProArt LC 420 e lo chassis ProArt PA602 non solo elevano le prestazioni termiche e l’efficienza acustica ma si distinguono anche per il loro stile minimalista, che si adatta perfettamente all’ambiente di lavoro dei creator.

Disponibilità e Prezzi

Il chassis ProArt PA602 e il dissipatore ProArt LC 420 sono già disponibili per l’acquisto presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali partner commerciali ASUS. Il prezzo consigliato al pubblico per lo chassis ProArt PA602 è di 269,00 € IVA inclusa, mentre il dissipatore ProArt LC 420 è proposto a 324,90 € IVA inclusa, offrendo così ai professionisti della creatività soluzioni avanzate a un prezzo accessibile.

Con questi ultimi lanci, ASUS conferma il suo impegno nel fornire ai creator di contenuti strumenti all’avanguardia che combinano innovazione tecnologica, prestazioni eccezionali e design attentamente curato, per supportare al meglio la loro creatività e produttività