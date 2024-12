Nokia ha annunciato una collaborazione con Iliad per potenziare le reti mobili in Italia, puntando sulla diffusione del 5G. L’accordo prevede l’uso di tecnologie avanzate per migliorare la qualità dei servizi e la copertura.

Nokia: c’è la partnership per accelerare il 5G

La collaborazione tra Nokia e Iliad mira a rafforzare l’infrastruttura delle reti mobili italiane. Nokia fornirà a Iliad tecnologie innovative per espandere la rete 5G. Queste includono sistemi avanzati di antenna e soluzioni per ottimizzare l’efficienza energetica, riducendo l’impatto ambientale delle infrastrutture.

Iliad, che opera nel mercato italiano della telefonia mobile dal 2018, ha registrato una rapida crescita grazie a offerte competitive. La partnership con Nokia rappresenta un passo strategico per migliorare le sue reti e competere con operatori più consolidati.

Nokia utilizzerà le sue soluzioni proprietarie, tra cui la piattaforma ReefShark. Questa tecnologia consente di ridurre i consumi energetici delle stazioni base 5G e garantisce migliori prestazioni nelle aree ad alta densità di traffico dati. La sostenibilità è un aspetto chiave del progetto, con entrambe le aziende impegnate a rispettare gli obiettivi europei per la transizione digitale e la riduzione delle emissioni.

Secondo la compagnia finlandese, le nuove infrastrutture supporteranno la crescita del traffico dati mobile, che continua ad aumentare con la diffusione di servizi in streaming, applicazioni per il lavoro da remoto e giochi online.

L’accordo tra Nokia e Iliad promette benefici concreti per i consumatori italiani. Il miglioramento della copertura 5G offrirà connessioni più veloci e stabili, specialmente in zone rurali o meno servite. Gli investimenti nel 5G, inoltre, potrebbero favorire lo sviluppo di nuove applicazioni, dai servizi IoT (Internet of Things) alle smart city.

L’intesa tra Nokia e Iliad rappresenta un importante passo avanti per lo sviluppo delle reti 5G in Italia. Oltre a migliorare la connettività, l’accordo punta sulla sostenibilità, integrando tecnologia avanzata con una riduzione dell’impatto ambientale. Gli utenti italiani potranno beneficiare di una rete più efficiente, con prestazioni migliorate e una maggiore copertura.