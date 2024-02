Uno dei migliori gadget in circolazione permette di trasformare a tutti gli effetti il vostro smartphone in un vero e proprio PC, è di piccole dimensioni e sopratutto costa davvero pochissimo su Amazon, grazie ad una recente promozione che ha visto ridurre di molto la spesa finale da sostenere.

Il suddetto viene realizzato da TCCmebius, un’azienda orientale che da diverso tempo si occupa di produrre accessori per il mobile e per i notebook in generale, ha dimensioni di 5,9 x 16,5 x 1,3 centimetri, con un peso di soli 45 grammi complessivi. Può tranquillamente stare nel palmo di una mano, è facile da trasportare, e realizzato prevalentemente in plastica, con finitura opaca che non trattiene le impronte o si sporca facilmente.

Gadget da non perdere per il vostro smartphone

Dovete acquistare subito questo bellissimo gadget, in quanto può tornarvi utilissimo in moltissimi ambiti, e sopratutto ha un prezzo di vendita tutt’altro che elevato. Al giorno d’oggi ha un costo di 11,99 euro su Amazon, al quale è possibile applicare un coupon del 5%, che corrisponde a circa 70 centesimi, per spendere in finale poco più di 11 euro. L’acquisto può essere completato direttamente qui.

Il prodotto è molto interessante per il semplice fatto che permette di collegare lo smartphone ad un qualsiasi monitor esterno, anche nel caso in cui la porta USB-C non preveda l’uscita video. Da un lato troviamo appunto il connettore USB-C, dall’altro ecco arrivare tre slot: una USB-C, una HDMI con supporto al 4K ed una porta USB-A 3.0 classica. E’ chiaro che il dispositivo in oggetto non sia pensato esclusivamente per i dispositivi mobile, nulla vi vieta ad esempio di adattarlo alla Nintendo Switch o ad un qualsiasi notebook che disponga di una porta USB-C nella propria dotazione.