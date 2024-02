Disney+ cancella l'adattamento della saga "La corte di Rose e Spine"

Disney sta attraversando un periodo di turbolenza, segnato da licenziamenti e perdite di abbonati su Disney+, come evidenziato dai risultati finanziari del quarto trimestre del 2023. Queste difficoltà hanno portato al blocco di diversi progetti, incluso l’adattamento della popolare serie di libri “A Court of Thorns and Roses” (“La corte di Rose e Spine”) di Sarah J. Maas su Hulu, piattaforma di proprietà della Disney.

L’annuncio della cancellazione dello sviluppo della serie è stato fatto da TV Line, lasciando i fan del romanzo delusi e sorpresi. Non è chiaro il motivo preciso di questa decisione. La Disney ha però confermato di non ha intenzione di vendere il progetto ad altri concorrenti. Questo ha portato a speculazioni sul fatto che la serie potrebbe essere rielaborata o sviluppata in un secondo momento, sebbene ciò non sia stato confermato ufficialmente.

Perché la Disney ha bloccato il progetto?

La notizia arriva poco dopo il tour invernale della Television Critics Association, durante il quale Craig Erwich, presidente del Disney Television Group, è stato interrogato sullo stato della serie. Tuttavia, Erwich ha dichiarato che al momento non c’è molto da condividere in merito. La serie, sviluppata da Ronald D. Moore e dalla stessa Maas, sembrava promettente, con Moore che aveva dichiarato in precedenza di aver scritto alcune sceneggiature per gli episodi.

Nonostante lo stop a “A Court of Thorns and Roses”, sembra che Disney abbia ancora grandi progetti per altre saghe letterarie. Infatti, è stato annunciato il rinnovo di “Percy Jackson” per una seconda stagione. Dopo il successo dei primi episodi tratti dal primo romanzo della serie di Rick Riordan, pare che essa continuerà. La seconda stagione si concentrerà sull’adattamento del secondo libro della saga, “Il mare dei mostri”.

Mentre Disney affronta sfide e incertezze, resta comunque impegnata nell’adattare saghe letterarie di successo per il piccolo schermo. Speriamo per i fan di “A Court of Thorns and Roses” che questo sia solo un contrattempo momentaneo.