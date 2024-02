È tempo di presentazioni ufficiali in casa Honor. Il noto produttore tech Honor ha infatti da poco tenuto un importante evento in India dove ha presentato diversi nuovi dispositivi. In particolare, l’azienda ha presentato il nuovo smartphone di fascia media Honor X9b e il nuovo smartwatch Honor Choice Watch. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Honor annuncia in veste ufficiale per il mercato indiano i nuovi Honor X9b e Honor Choice Watch

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Honor ha presentato in veste ufficiale in India numerosi dispositivi. Tra questi, il primo ad essere stato annunciato è il nuovo Honor X9b. Ci troviamo di fronte ad un nuovo device appartenente alla fascia media del mercato. Il design riprende a grandi linee quanto abbiano visto sui precedenti modelli. Sul retro troviamo infatti un ampio modulo fotografico di forma circolare.

Qui troviamo tre fotocamere, di cui un sensore principale da 108 MP, un sensore grandangolare da 5 MP e un sensore macro da 2 MP. Sulla parte frontale troviamo un ampio display da 6.78 pollici di diagonale con i bordi leggermente curvi ai lati. Si tratta di un pannello con tecnologia SuperAMOLED con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco molto alta di 1200 nits. Le prestazioni sono invece affidate al soc Snapdragon 6 Gen 1 con tagli di memoria con fino a 8 GB di RAM e con fino a 256 GB di storage interno. La batteria ha poi una capienza di 5800 mah e supporta la ricarica rapida da 35W. Il prezzo di vendita di questo nuovo smartphone sarà di circa 290 euro al cambio.

Honor ha inoltre presentato il suo nuovo smartwatch Honor Choice Watch. Si tratta di un dispositivo molto curato esteticamente, con un display di forma quadrata e con una diagonale da 1.95 pollici. Si tratta di uno schermo SuperAMOLED dotato di Always On Display e con una luminosità di picco di 550 nits. Le funzionalità di questo prodotto sono molteplici. Sarà possibile ad esempio tenere sotto controllo numerosi parametri e sarà inoltre possibile monitorare l’andamento di diverse attività sportive. Il prezzo di vendita di questo device partirà da circa 72 euro al cambio.