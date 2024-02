Vodafone, le migliori offerte di FEBBRAIO con 200 GIGA

Per Vodafone risulterà molto più semplice delle altre volte riuscire a conquistare parte del pubblico scappata via recentemente. Gestore anglosassone è riuscito a rimettersi in sesto e a rapprendere le sue forze, in modo da metterle tutte in campo durante questi primi mesi del 2024.

Secondo quanto manifestato da alcuni utenti, sarebbero arrivati dei messaggi di invito al rientro. Ovviamente ci sono delle condizioni che devono sussistere ma poco importa: conta ciò che c’è nelle offerte che a quanto pare fa gola a tutti. Le Silver, queste le promo ripristinate da Vodafone, sono di nuovo disponibili.

Vodafone: le migliori offerte del momento sono ora disponibili, ecco le Silver

Stando a quanto riportato sono tornate disponibili le famosissime Silver, opportunità degna di nota proprio per via dei contenuti e della qualità. Ora Vodafone ci ha aggiunto anche il prezzo, che è una vera e propria occasione. La prima infatti costa solo 7,99 € al mese, mentre la seconda arriva a 9,99 € al mese.

Per quanto riguarda la prima, tutti gli utenti che la sottoscrivono possono avere ogni mese minuti e messaggi senza limiti per telefonare o per messaggiare qualsiasi numero mobile o fisso. Il pezzo forte sta nella connessione dati che è disponibile con ben 100 giga in 4G.

La seconda opzione è quella più ricca, siccome al suo interno oltre ai minuti e agli SMS senza limiti, vanta anche 150 giga in 4G.

Il vero vantaggio sta nel sottoscrivere il servizio di ricarica automatica, ovvero SmartPay. In questo modo gli utenti che passano in Vodafone potranno avere 50 giga aggiuntivi da aggiungere appunto alla loro offerta.

Per quanto riguarda il resto, bisogna valutare anche un altro aspetto: non tutti possono sottoscrivere le due Silver. Solo chi proviene da un gestore virtuale o chi proviene da Iliad può farlo. L’obiettivo di Vodafone è mettere in difficoltà queste due importanti realtà.