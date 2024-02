Iliad, uno dei principali operatori di telefonia mobile in Italia, ha lanciato due incredibili offerte Flash che stanno già suscitando grande interesse tra gli utenti. Si tratta delle offerte FLASH 150 e FLASH 200, entrambe disponibili a un prezzo incredibilmente conveniente e con una serie di vantaggi che le rendono estremamente allettanti.

Entrambe le offerte presentano un bundle generoso di dati: la FLASH 150 offre 150GB al mese, mentre la FLASH 200 offre addirittura 200GB. Questi dati sono validi per l’utilizzo in Italia e possono essere sfruttati anche sotto copertura 5G, offrendo così una velocità di navigazione ancora più rapida e fluida. Il prezzo per tutto questo è solo 7,99€ per la FLASH 150 e 9,99€ per la FLASH 200.

Le nuove sensazionali offerte di Iliad

Ma le sorprese non finiscono qui. Entrambe le offerte includono anche minuti ed SMS illimitati, consentendo agli utenti di comunicare liberamente con amici e familiari senza doversi preoccupare dei costi aggiuntivi. E non c’è da temere rimodulazioni future o costi nascosti: Iliad garantisce trasparenza e stabilità nei prezzi.

Per coloro che desiderano un’esperienza di navigazione ancora più veloce e avanzata, la FLASH 200 offre inoltre il supporto alla rete 5G, consentendo di sfruttare al massimo le potenzialità della tecnologia più avanzata disponibile.

Ma le offerte non si limitano solo a dati e chiamate nazionali. Entrambe includono anche generose quantità di dati per il roaming europeo, permettendo agli utenti di restare connessi anche durante i viaggi all’estero. E per chi ha bisogno di comunicare con persone al di fuori dell’Italia, ci sono anche minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in oltre 60 destinazioni europee, nonché negli Stati Uniti e in Canada.

Inoltre, entrambe le offerte includono una serie di servizi aggiuntivi, come il “Mi Richiami“, l’hotspot Wi–Fi, il controllo del credito residuo e la segreteria telefonica, garantendo un’esperienza completa e senza problemi per gli utenti Iliad.

Ma le offerte Flash non sono le uniche opzioni disponibili. Per coloro che hanno bisogno solo di chiamate illimitate senza dati per la navigazione internet, c’è anche l’offerta solo Voce, disponibile a 4,99€ al mese.

Con le sue offerte Flash, Iliad continua a dimostrare di essere un’opzione competitiva e conveniente nel panorama della telefonia mobile italiana, offrendo bundle generosi, prezzi competitivi e una serie di vantaggi aggiuntivi per soddisfare le esigenze di tutti i suoi clienti.