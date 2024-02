Rowenta è un brand che bene o male tutti conosciamo, trattasi di un marchio tedesco che da moltissimi anni produce piccoli (e grandi) elettrodomestici per le nostre case. Tra le varie tipologie coinvolte troviamo anche gli aspirapolvere wireless, o meglio definiti senza filo, con un modello oggi in promozione direttamente su Amazon: Rowenta Xtrem Compact.

Uno dei suoi punti di forza è prima di tutto l’essere completamente flessibile, ciò sta a significare che la parte inferiore della scopa si può piegare raggiungendo così inclinazioni inedite, facilitando la pulizia sotto i tavolini, i mobili bassi ed i divani (tecnicamente definita Tecnologia Flex Bi-direzionale). In confezione si trovano vari accessori per rendere il prodotto decisamente versatile, tra cui troviamo il tubo per la pulizia degli angoli più nascosti, ma anche una piccola spazzolina per i divani o le superfici morbide.

Rowenta Xtrem: l’aspirapolvere wireless più economico

Rowenta Xtrem è una aspirapolvere wireless decisamente economica, infatti il suo prezzo più basso raggiunto recentemente è stato di soli 180,43 euro, che in rapporto alla sua qualità generale, sono più che abbordabili. In un periodo storico in cui effettivamente gli utenti tenderebbero ad allontanarsi dalla tecnologia, ecco che Amazon ha deciso di alzare nuovamente l’asticella dello sconto, riducendo la spesa del 17% (dal suddetto prezzo), fino ad arrivare a soli 149,99 euro.

L’autonomia garantita è di circa 40 minuti, una durata complessivamente allineata con gli standard a cui siamo solitamente abituati, anche se tutto dipende dal livello di potenza impostato direttamente dall’utente. Dovete ricordare infatti che sono disponibili 3 livelli differenti, con l’autonomia complessiva che varierà in modo inversamente proporzionale (più potenza meno durata). Da non trascurare nemmeno la presenza della luce LED sulla spazzola, utilissima per l’individuazione preventiva dello sporco durante la pulizia.