Google Pixel 8 rappresenta per molti lo smartphone su cui fare affidamento, nel momenti in cui si fosse interessati ad un prodotto che possa essere considerato di fascia media, per il prezzo di vendita, ma che al suo interno si possano indubbiamente trovare specifiche tecniche di livello superiore.

Il dispositivo è caratterizzato da un ampio display da 6,2 pollici di diagonale, un bellissimo OLED di alta qualità con refresh rate fino a 120Hz, che viene supportato dalla presenza del nuovissimo SoC dell’azienda di Mountain View: il Google Tensor G3 (a detta di Google è il più potente di sempre). La configurazione di base prevede poi 8G di RAM e 128GB di memoria interna, così da riuscire a gestire perfettamente l’apertura simultanea di più applicazioni in contemporanea.

Google Pixel 8: un risparmio non da poco

Lo smartphone dell’azienda di Mountain View di nuova generazione, tecnicamente lo possiamo considerare il modello base di Pixel 8, avrebbe un prezzo iniziale di 799 euro. Una cifra che per molti è già proibitiva, ma che allo stesso tempo riesce a proiettare il dispositivo di diritto nella fascia alta. Consapevole della presenza sul mercato da ormai diversi mesi, lo smartphone è stato scontato del 17%, circa 139 euro, così da riuscire a spendere solamente 660 euro per il suo acquisto.

Indubbiamente lo smartphone ha connettività 5G, a patto che si abbiano SIM e offerta compatibili, un comparto fotografico di primo livello, composto da due sensori posteriori (rispettivamente da 50 e 12 megapixel), capaci di testimoniare che non servano tanti megapixel per riuscire a scattare ottime istantanee (anteriormente invece il sensore è da 10,5 megapixel). Il sistema operativo di base è Android 14, con nessuna personalizzazione grafica, coloro che andranno ad acquistare Google Pixel 8 avranno la fortuna di poter godere perfettamente della pura esperienza di Android.