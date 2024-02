Una vera e propria offerta imperdibile vi attende oggi su Amazon, rappresenta la soluzione ideale su cui fare affidamento, nell’ottica comunque di avere la possibilità di risparmiare moltissimo sull’acquisto di un paio di cuffie bluetooth, se considerate che sarà necessario un esborso finale di soli 12 euro.

Il prodotto è chiaramente di fascia bassa, nessuno potrebbe mai immaginare di avere tra le mani un device di alta qualità a questo prezzo, nulla toglie però di poterne godere pienamente. E’ perfettamente compatibile con un qualsiasi smartphone, tablet o notebook in commercio, grazie alla connettività bluetooth 5.3, con una autonomia di 5-7 ore sulla singola cuffietta, capace comunque di estendersi non di poco grazie all’apporto della custodia di ricarica.

Cuffie bluetooth a soli 12€: che prezzo basso

Da tanto tempo stavamo aspettando prezzi così bassi per l’acquisto di un paio di cuffie bluetooth di ultima generazione. In un mercato in cui tutti i produttori li stanno indubbiamente ritoccando al rialzo, è bene sapere dell’esistenza di soluzioni decisamente più economiche, che vi porteranno a spendere solamente 12,47 euro, con garanzia legale della durata di 24 mesi.

All’interno delle cuffie troviamo driver da 13 millimetri, che sono in grado di riprodurre un audio sufficientemente fedele, con bassi corposi (entro i limiti tecnici del prodotto stesso). Sulla superficie si trovano anche microfoni, da utilizzare ad esempio per le chiamate, che riescono a ridurre l’85% dei rumori ambientali, catturando in via quasi esclusiva la voce dell’utente finale. Il design risulta essere ergonomico, in confezione si trovano 3 tappini in silicone differenti, grazie anche ad un peso di solo 3,8 grammi ad auricolare, essendo realizzati con nanomateriali ultraleggeri. Non manca all’appello la resistenza agli schizzi d’acqua, condizione fondamentale per avere la possibilità di utilizzare le cuffiette ad esempio durante gli eventuali allenamenti all’aria aperta.