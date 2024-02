Il 2024 ha sorpreso gli utenti con l’annuncio della cancellazione di “Obliterated”, segnando così la prima interruzione di una serie su Netflix per quest’ anno.

La notizia ha destato stupore, considerando che la serie, nata dalle menti dietro Cobra Kai, era stata inizialmente accolta come uno dei pilastri della programmazione dell’anno precedente. Ma, a quanto pare, un qualche elemento di “Obliterated” deve aver “mancato il bersaglio”, conducendo alla sua chiusura prematura dopo appena una stagione. Malgrado ciò, c’è ancora molto da scoprire su questa serie e vale la pena indagare sui motivi della sua cancellazione, oltre che sulle ragioni per cui dovrebbe comunque essere considerata.

Netflix e la trama pulsante di Obliterated

“Obliterated, Una notte di follia” è una commedia d’azione che ha fatto il suo debutto proprio quest’anno sulla nota piattaforma Netflix. La trama si snoda, man mano, attraverso le gesta di un gruppo di élite militari impegnato a neutralizzare una minaccia terroristica a Las Vegas. Dopo aver sventato il pericolo, il team decide di festeggiare in grande stile con una notte di eccessi, tra alcol, droghe e avventure amorose. Presto però si rendono conto che la bomba che hanno disinnescato era solo un diversivo. Sotto l’influenza di sostanze, dovranno affrontare non solo le conseguenze fisiche, ma anche i loro dilemmi personali per vincere la vera minaccia e salvare il mondo.

Uno dei motivi che potrebbero aver contribuito a distanziare il pubblico di Netflix da “Obliterated” potrebbe essere stato il suo tono eccessivamente “americano“. Anche se l’ironia fosse un elemento distintivo e vincente della serie, sembra essersi basata troppo sulla cultura statunitense, forse alienando gli spettatori di altre nazioni. In più, la serie ha sofferto della sfortunata coincidenza di essere stata rilasciata su Netflix in un periodo dominato da altre produzioni di gran successo, come il finale di The Crown, il boom di Squid Game e la miniserie “Tutta la luce che non vediamo“, prodotta dagli stessi creatori di Stranger Things. Questa saturazione di contenuti di alto profilo potrebbe aver oscurato l’attenzione su “Obliterated“, relegandola in secondo piano.

Obliterated: un invito alla visione

Nonostante la sua cancellazione, “Obliterated” merita comunque l’attenzione degli spettatori. La serie offre un mix avvincente di azione, romanticismo e umorismo ben studiato, che tiene gli spettatori incollati allo schermo e li intrattiene con un cast di personaggi diversificato e affascinante. Anche se non avrà una continuazione, vale la pena concedersi il piacere di godere di questa serie. Una serie che riuscirà sicuramente a regalarvi numerose risate e momenti di intrattenimento di alta qualità.