La nuova generazione di Apple Watch Ultra sembrava promettente, ma presto si sono diffuse notizie preoccupanti riguardo ai problemi al touchscreen che affliggono gli Apple Watch Series 9 e Ultra 2, lanciati nel 2023. Un memo ufficiale di Apple, condiviso con i riparatori autorizzati terze parti, ha rivelato che l’azienda è consapevole di un problema critico e sta attivamente indagando per trovare una soluzione.

Apple Watch e i rischi legati ai ‘Falsi Tocchi’

Secondo il memo, alcuni utenti potrebbero riscontrare “falsi tocchi” o “tocchi fantasma” sul display dei loro Apple Watch, dove l’interfaccia utente sembra muoversi autonomamente o comportarsi in modo imprevedibile senza alcuna interazione dell’utente. Questo fenomeno si rivela particolarmente problematico quando l’orologio avvia chiamate in modo indesiderato o impedisce all’utente di inserire il passcode del dispositivo.

La gravità di questa problematica ha portato alla richiesta di Apple di mantenere aggiornato il sistema operativo degli smartwatch, watchOS, all’ultima versione disponibile. L’azienda ha chiarito che il problema non è legato all’hardware, ma è un bug di natura software. Al momento, l’azienda non ha ancora annunciato una data di rilascio per un possibile aggiornamento risolutivo, e l’azienda non ha fornito informazioni sul numero esatto di dispositivi colpiti.

La controversia arriva poche settimane dopo la ripresa delle vendite degli Apple Watch negli Stati Uniti, interrotte temporaneamente a seguito di una disputa legale con Masimo. La richiesta agli utenti di non far intervenire riparatori non autorizzati sottolinea l’inefficacia della sostituzione dell’hardware nel risolvere il problema, evidenziando ulteriormente la complessità di questa sfida software.

La chiave per affrontare le controversie

Questa situazione mette in luce la delicatezza delle tecnologie indossabili e la necessità per le aziende di risolvere tempestivamente i problemi software per garantire un’esperienza utente senza intoppi. L’incidente mette in discussione la qualità del controllo software di Apple e pone l’accento sull’importanza della trasparenza e della comunicazione aperta con gli utenti per gestire efficacemente situazioni di questo genere.