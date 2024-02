Facebook: il re dei social network compie 20 anni, numeri impressionanti per una piattaforma nata dalla mente di Zuckerberg, e divenuta in brevissimo tempo il cardine attorno al quale ruota buona parte della community mondiale, con scambi tra persone sparse per tutto il globo.

Quando è nato Facebook?

Correva il 4 febbraio 2004, quando Mark Zuckerberg e tre suoi amici lanciavano “thefacebook.com” come un semplice punto di ritrovo per giovani studenti di Harvard. 20 anni dopo, Facebook è diventato un gigante consolidato, in continua crescita nonostante la percezione generale lo stia sempre più inquadrando come un social destinato alle vecchie generazioni. La maggior parte degli analisti e degli osservatori sono concordi nel dire che Facebook ha contribuito a plasmare cultura pop, politica e comportamenti online a livello globale.

Quali sono i dati di Facebook del 2023?

Nel 2023, oltre 3 miliardi di persone hanno utilizzato Facebook, registrando un aumento del tre percento rispetto all’anno precedente. Nel 2021, la piattaforma madre è stata ribattezzata “Meta” per riflettere la visione di Zuckerberg riguardo al “metaverso“, ma nonostante il cambiamento di nome Facebook ha mantenuto la sua rilevanza, soprattutto tra i millennials. Come emerso dai più recenti risultati finanziari, i profitti pubblicitari continuano a essere il core di Meta, con circa 10,10 dollari guadagnati per ogni utente attivo mensilmente sulle app del gruppo, mentre gli utenti combinati delle piattaforme di Facebook Inc. sono attualmente circa 4 miliardi in totale. Meta ha condiviso gli ultimi dati fiscali festeggiando un trimestre straordinario: il 2023 si è chiuso con ricavi record di 40,1 miliardi di dollari e un margine operativo del 41%. A quanto pare a giocare un ruolo fondamentale sono stati due settori chiave, ossia la pubblicità online e la realtà virtuale.

Quale è l’età di coloro che utilizzano Facebook?

La metà degli utenti di Facebook ha tra 18 e 34 anni, ma la loro permanenza sulla piattaforma è sempre più incerta.