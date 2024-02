Come scoprire l’ora dell’ultima connessione di un contatto su WhatsApp

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo, ma alcune persone scelgono di nascondere l’ora dell’ultima connessione per motivi di privacy. Ci sono però alcuni trucchi che puoi utilizzare per scoprire queste informazioni, se lo ritieni necessario.

Innanzitutto, è importante capire che WhatsApp offre diverse opzioni per la privacy, tra cui la visibilità dell’ora dell’ultima connessione. Se il tuo contatto ha scelto di nascondere queste informazioni, potresti avere difficoltà a scoprire l’ora esatta della sua ultima connessione.

I trucchi per scoprire l’ora della connessione su WhatsApp

Una strategia è quella di inviare un messaggio al tuo contatto in un gruppo WhatsApp. Anche se l’ora dell’ultima connessione è nascosta, è comunque possibile sapere se la persona ha letto il messaggio osservando i segni di spunta accanto ad esso. Altro trucco, più sottile, è quello di creare un nuovo gruppo di conversazione con il tuo contatto e scrivere messaggi che suscitino il suo interesse. In questo modo, potrai avere un’idea più precisa dell’orario in cui il contatto è attivo.

Osserva se l’altra persona cambia l’immagine del profilo o aggiorna lo stato. Questi sono segni che indicano che è stato attivo di recente su WhatsApp. Inoltre, l’applicazione mostra automaticamente la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento di stato di ciascun utente, anche se l’ora dell’ultima connessione è nascosta. Ricorda però che è importante rispettare la privacy dei tuoi contatti e non esagerare e “perseguitarli” sistematicamente. Utilizza queste tecniche con moderazione!

Alcune app di terze parti potrebbero affermare di darti accesso all’ora dell’ultimo accesso di un utente che lo ha nascosto. Tuttavia, è importante verificare attentamente la legittimità di questi strumenti prima di utilizzarli. Potresti cadere in qualche trappola e scaricare un’app malevola. Ricorda poi che le funzionalità di WhatsApp potrebbero cambiare o evolversi in futuro, offrendo maggiori possibilità agli utenti. Mantieniti dunque informato sui nuovi aggiornamenti e sulle opzioni offerte dall’applicazione, proprio per capire se nascano o meno altre strategie applicabili.