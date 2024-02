Dopo l’attesissimo posticipo di Serie A tra Udinese e Juventus, gli appassionati di calcio possono già godersi e pregustare l’emozione della Champions League. La fase ad eliminazione diretta della prestigiosa coppa europea sta prendendo il via proprio in questi giorni, portando con sé un’atmosfera carica di aspettative e speranze per le squadre partecipanti.

Le ultime partite di Champions League

Mediaset e Prime Video hanno annunciato in anticipato quali sarebbero stati i match visibili gratuitamente, permettendo così ai tifosi di pianificare le loro serate calcistiche. Su Canale 5, il Biscione ha trasmesso il confronto tra Lipsia e Manchester City, un match estremamente ricco di emozioni e colpi di scena. Seguire match come questo, trasmessi da Mediaset, è molto semplice. Infatti, è possibile seguire gli incontri, oltre che su Canale 5, anche su Mediaset Infinity e Sport Mediaset, garantendo un’ampia copertura per tutti gli spettatori. Come sempre, oltre la telecronaca della partita in diretta, ci saranno anche pre e post partita per arricchire ulteriormente l’esperienza degli utenti.

Per quanto riguarda Prime Video, oggi mercoledì 14 Febbraio 2024, sarà la volta di Lazio–Bayern Monaco. Mentre il 21 Febbraio 2024 toccherà a Napoli–Barcellona. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in streaming gratuito per gli abbonati Prime, offrendo un’opportunità imperdibile per i fan del calcio. In questo modo, infatti, tutti gli appassionati del mondo calcistico avranno la possibilità di vivere in diretta l’emozione della Champions League. Anche su Prime Video, non mancheranno pre e post partita ricchi di commenti e interviste esclusive, permettendo agli spettatori di entrare ancora di più nel vivo dell’evento sportivo.

Per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento a Sky Sport e Mediaset Infinity+, tutte le altre partite saranno disponibili, garantendo un’ampia copertura delle sfide europee. Questo permetterà ai tifosi di seguire da vicino le gesta delle proprie squadre del cuore e di non perdersi neanche un minuto di azione.

L’attesa per questi match è quindi alle stelle. L’inizio della fase ad eliminazione diretta della Champions League, grazie alle trasmissioni gratuite su Canale 5 e Prime Video, rappresenta un’opportunità da non perdere per gli appassionati di calcio che potranno così vivere al meglio l’emozione del torneo più prestigioso d’Europa.