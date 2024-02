Mentre WhatsApp continua a introdurre nuove funzioni, gli utenti più astuti hanno scoperto un metodo efficace e originale per svolgere un compito quotidiano: trovare la propria auto parcheggiata. Se alcune persone utilizzano già Google Maps, ciò che rende questo trucco particolarmente interessante è l’utilizzo creativo delle funzionalità di condivisione della posizione.

Esistono infatti diversi trucchi che prevedono pochissimi e semplici passi che possono essere applicati tramite l’applicazione che pochi conoscono, ma che sono davvero utili nella quotidianità. WhatsApp consente due modalità di condivisione della posizione: statica e dinamica. La prima è la condivisione di una posizione fissa nel tempo, mentre la seconda implica la condivisione in tempo reale mentre ci si sposta lungo un percorso.

Come fare per applicare questo ingegnoso trucco su WhatsApp

Per ritrovare facilmente la propria auto, si suggerisce di sfruttare la posizione statica e la capacità di inviare messaggi a se stessi in una chat dedicata. Dopo aver parcheggiato, basta aprire una chat con se stessi, fare clic sull’icona della graffetta accanto alla barra di scrittura e inviare la propria posizione attuale come allegato.

Il processo nel dettaglio quindi prevede:

Cominciare aprendo una chat (non per forza con sé stessi); Cliccare sull’icona della graffetta per allegare un file; Selezionare l’opzione “Posizione” e cliccare su “Posizione attuale”; Attivare momentaneamente la localizzazione del telefono (GPS) se non è già attiva.

Quando è ora di tornare all’auto, basta aprire la chat, cliccare sulla mappa della posizione inviata e automaticamente si aprirà Google Maps, già impostato sulla posizione dell’auto parcheggiata. Ciò non solo fornisce informazioni sui tempi di percorrenza a piedi, ma offre anche indicazioni in tempo reale per evitare di perdersi per strada. Questa astuta utilizzazione delle funzionalità di WhatsApp dimostra come gli utenti possano trovare soluzioni creative alle esigenze quotidiane. Quante volte dimentichiamo dove abbiamo messo l’auto? Siamo sinceri. Ritrovare la propria vettura diventa così un gioco da ragazzi grazie a questo ingegnoso e facile trucco.