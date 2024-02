Quando si parla di criptovalute ovviamente il primo nome che salta alla mente di tutti è quello del Bitcoin, il token re del mercato che da sempre macina record su record con valori al cambio che hanno fatto la fortuna di molti scatenando una vera e propria corsa alle monete crittografiche fatta di mining ed exchange per riuscire a guadagnare somme ingenti di denaro.

Negli ultimi mesi il valore del Bitcoin aveva visto raggiungere un periodo di stabilità fatto di piccole oscillazioni ma sempre al di sotto dei 40mila dollari al cambio, questo almeno fino a 3 giorni fa, quando il mercato ha visto un’improvvisa ripresa al rialzo del Bitcoin che è arrivato a quota 48.000 dollari, facendo felici coloro che non attendevano altro che cogliere un momento favorevole per guadagnarci.

Aumento valore in previsione dell’Halving

Si tratta di un aumento improvviso che un po’ tutti si aspettavano ma che tardava ad arrivare, però l’11 febbraio 2024 la moneta ha toccato quota 48.200 dollari, valori che non si vedevano dal 31 Dicembre del 2021 quando era stabilmente a quota 47.169 dollari al cambio.

Dunque si tratta di un nuovo record segnato dalla moneta che come ben sappiamo si appresta a raggiungere un nuovo halving proprio nel corso di quest’anno, il quale per chi non lo sapesse corrisponde al dimezzamento del numero di bitcoin offerti in premio a coloro che si occupano del mining, ovvero la risoluzione di problemi criptografici per la validazione di una transazione da inserire nella blockchain di Bitcoin secondo il modello Proof-of-Work.

Se dunque avevate investito qualcosa nel Bitcoin e stavate aspettando il momento propizio per ricavarci un po’ sicuramente lo scorso 11 Febbraio era quello giusto e lo è tuttora, durante la stesura di ciò che leggete il valore è fermo a 47.998,40 euro al cambio, non si sa per quanto resterà tale o se scenderà/salirà ancora.