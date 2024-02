La Multipresa WiFi è un piccolo accessorio da utilizzare direttamente collegato ad una presa a muro, come è facilmente intuibile funge da “ciabatta” smart, ovvero offre la possibilità all’utente di moltiplicare la singola presa in tre uscite differenti, con tanto di tasto di accensione fisico.

Il plus è sicuramente rappresentato dalla possibilità di controllo da remoto tramite l’applicazione ufficiale, sarà così possibile dare o togliere corrente ad una presa specifica, oppure scoprire il consumo energetico, e molto altro ancora. L’app è compatibile con qualsiasi sistema operativo, sia Android che iOS, così da poter godere della massima versatilità possibile in fase di utilizzo.

Multipresa WiFi: che prezzo economico su Amazon

Al giorno d’oggi molti utenti vogliono trasformare la propria casa in una versione smart, inizialmente è possibile pensare di approfittare di una presa smart singola, ma poi con il passare del tempo potrebbero avvicinarsi ad una multipresa intelligente. Il marchio Enghtree è uno dei più conosciuti su Amazon, per questo motivo apprezziamo particolarmente la possibilità di approfittare di uno sconto importante: il suo prezzo di listino sarebbe di 29,99 euro, oggi scontato del 7% a soli 27,99 euro, a cui è possibile applicare un coupon specifico di 8 euro, per arrivare così a spendere solamente 19 euro. L’acquisto lo potete completare qui.

Come la maggior parte dei prodotti di questo tipo, anche il suddetto può essere controllato direttamente tramite l’assistente vocale del proprio smartphone, così da accendere/spegnere le prese con l’ausilio della propria voce (Amazon Alexa e Google Assistant). Al momento attuale è disponibile solamente in colorazione bianca e nella variante a tre prese, il filo di collegamento, se interessati, ha una lunghezza complessiva di 1,5 metri, così da poterlo tranquillamente posizionare dovunque si desideri, anche eventualmente appeso al muro.