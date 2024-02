Logitech Zone Vibe 100 rappresentano il segmento entry level delle cuffie moderne dell’azienda, sono un dispositivo con microfono con cancellazione del rumore, così da riuscire ad isolare perfettamente la voce dal rumore ambientale, e compatibilità multipoint. Tale specifica permette, in parole povere, di collegare il device a due prodotti in contemporanea, così da riuscire, ad esempio, a rispondere alle chiamate sullo smartphone, mentre si sta ascoltando la musica dal PC.

Disponibile in tre colorazioni differenti, il prodotto presenta colori pastelli, una finitura opaca molto elegante, e l’ampio utilizzo di materiali riciclati (come ad esempio il tessuto che spopola in varie parti). Sono cuffie over-the-ear completamente bluetooth, di conseguenza sono compatibili con un qualsiasi dispositivo in commercio, a prescindere dal sistema operativo installato al suo interno. Godono inoltre di una batteria interna più che soddisfacente, che dovrebbe garantire fino a 18 ore di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla presa a muro.

Logitech Zone Vibe 100: che prezzo solo oggi

Le Logitech Zone Vibe 100 sono cuffie wireless over-ear tra le più economiche in circolazione, poiché a tutti gli effetti hanno raggiunto recentemente uno dei prezzi più bassi di sempre: soli 69,99 euro. Volendo attivare una offerta specifica, Amazon ha deciso di ridurre ulteriormente la spesa, andando così a spendere solamente 66,49 euro per l’acquisto definitivo, che è possibile completare a questo link.

All’interno dei padiglioni auricolari si trovano altoparlanti da 40 millimetri, capaci di estrapolare un audio ricco e corposo, con bassi sufficientemente presenti, anche se non persistenti quanto a tutti gli effetti avremmo potuto sentire. Sul padiglione di destra è concentrato l’intero sistema di controllo, con pulsanti fisici per la regolazione del volume, dell’ANC o similari, nonché la porta USB-C per la ricarica o il collegamento fisico ad una fonte che possa trasmettere la musica.