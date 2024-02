Iliad rivoluziona il mondo delle offerte con Flash 150 e Flash 200

Iliad ha introdotto recentemente la sua nuova offerta denominata “Flash 150“, affiancata dalla chiamata “Flash 200“, entrambe progettate per soddisfare le crescenti esigenze di connettività degli utenti. Focalizziamoci ora sulla Flash 150, un pacchetto che offre messaggi e chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, con la possibilità di effettuare chiamate verso specifici paesi europei ed extraeuropei, simili all’offerta Flash 200. La caratteristica distintiva di questa offerta è la generosa quantità di dati inclusi: 150GB per navigare in rete, sfruttando sia il 4G/4G+ che il 5G. La Flash 150 è disponibile per l’attivazione sia per i nuovi clienti che per quelli già esistenti, il tutto a una tariffa mensile vantaggiosa di soli 7,99€.

Scopri le nuove proposte di Iliad

Oltre alle offerte Flash, Iliad offre una serie di opzioni per soddisfare diverse esigenze degli utenti. Una di queste è l’Iliad Voce, che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali e alcuni paesi esteri, insieme a SMS illimitati e 40 Mega di traffico internet mobile, tutto al costo di 4,99€ al mese.

Per coloro che desiderano un pacchetto dedicato esclusivamente alla navigazione in rete, c’è l’Iliad 300, che offre 300GB di dati in 4G/4G+ e 13GB in roaming per l’Europa, al costo di 13,99€ al mese. Anche se non include chiamate e messaggi, è possibile effettuarli pagando tariffe competitive.

Per le esigenze aziendali, Iliad propone Business Giga 220, che include minuti e chiamate illimitate, 220GB in 5G o 4G/4G+ per la navigazione, 16GB in roaming europeo, SMS e chiamate illimitate, e altri servizi aziendali, il tutto al costo di 11,99€ al mese.

Infine, c’è Business Dati 180, l’opzione ideale per chi cerca un pacchetto di dati aziendali. Con 180GB in 5G o 4G/4G+, 15GB in roaming europeo e 5GB in 30 nazioni extra-UE, questa offerta è disponibile a un prezzo mensile di 9,99€.

Offerte per tutte le necessità

Iliad continua a offrire una vasta gamma di soluzioni per rispondere alle diverse esigenze degli utenti, mantenendo la sua promessa di tariffe competitive e servizi di qualità. La flessibilità delle offerte e la chiarezza dei servizi inclusi confermano la posizione di Iliad come attore rilevante nel mercato delle telecomunicazioni.