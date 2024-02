La fine del 3G: cosa cambierà ora per gli utenti di Iliad

Nel mercato delle telecomunicazioni in Italia sta attraversando una fase di transizione significativa, con l’abbandono progressivo delle reti di terza generazione (3G) in favore delle più moderne tecnologie 4G e 5G. Mentre Tim e Vodafone hanno già avviato questo processo, gli utenti di WindTre e Iliad si domandano quando toccherà loro e cosa comporterà questo cambiamento.

Anche se pare che al momento non vi sia una comunicazione ufficiale da parte di WindTre riguardo alla data precisa di disattivazione del 3G, è evidente che il percorso di quest’ultimo in ambito di reti è strettamente intrecciato a quello di Iliad, grazie a partnership e iniziative congiunte, come il progetto ZefiroNet. Questa collaborazione indica che qualsiasi decisione riguardante lo spegnimento del 3G sarà presa in maniera coordinata tra i due operatori.

Abbandono del 3G di Iliad e WindTre: un processo già previsto

L’abbandono del 3G è considerato un passaggio obbligato per rimanere al passo con l’evoluzione tecnologica. Le reti 4G e 5G offrono prestazioni superiori in termini di velocità di connessione e capacità, consentendo un’esperienza utente più fluida e ricca di possibilità. Tuttavia, l’importanza della rete 2G rimane cruciale, specialmente per le comunicazioni tradizionali e il settore M2M (machine to machine), fornendo un’infrastruttura affidabile di backup di fronte alla dismissione del 3G. Dalle previsioni attuali, ZefiroNet, insieme a WindTre e Iliad, potrebbe dismettere il 3G entro la prima metà del 2025.

Come detto, non c’è ancora una comunicazione ufficiale, queste sono solo le previsioni più credibili su questo tema. La transizione verso tecnologie più avanzate come il 4G e il 5G avverrà senza particolari disagi per la maggior parte degli utenti. Chi dovrà effettivamente cambiare smartphone saranno solo pochi, ovvero coloro che ancora utilizzano dispositivi non compatibili con il 4G. Tuttavia, questa minoranza dovrebbe essere già stata preparata dalla dismissione del 3G da parte di altri operatori come Tim e Vodafone. Un altro aspetto importante da sottolineare è l’introduzione della tecnologia VoLTE da parte di Iliad. Questa innovazione consentirà agli utenti di effettuare chiamate direttamente sulla rete 4G, migliorando l’esperienza complessiva degli utenti e rispondendo a una richiesta da tempo attesa.

Mentre il 3G si avvia verso la sua fine, gli utenti di WindTre e Iliad possono guardare al futuro con fiducia, sapendo che la transizione verso tecnologie più avanzate sarà gestita in modo coordinato e mirato, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di connettività per tutti gli utenti.