L’offerta ho. 10,99 300GB di ho. Mobile, operatore virtuale e secondo brand di Vodafone Italia, ha suscitato grande interesse fin dal suo lancio il 3 luglio 2023. Originariamente pensata per i nuovi clienti con portabilità da alcuni operatori concorrenti, si è rivelata un’opzione anche per alcuni già clienti ho. Mobile, purché abbiano un’offerta con un costo mensile inferiore ai 10,99 euro.

Nel mese di gennaio 2024, la possibilità di cambiare offerta e accedere a ho. 10,99 300GB continua ad essere una realtà per alcuni già clienti. Per verificare la disponibilità, basta accedere all’app di ho. Mobile e cliccare su “La Mia Offerta“, dove dovrebbe apparire l’opzione “Cambia Offerta“. Tale possibilità può anche essere notificata attraverso un messaggio push dall’applicazione stessa.

Cambia l’offerta ho. Mobile con 300 GB

È importante sottolineare che le offerte personalizzate non sono accessibili a tutti i già clienti, ma solo a coloro che possono visualizzare l’opzione “Cambia Offerta“. L’upselling, ovvero l’iniziativa di proporre agli utenti un’offerta migliore, può variare da cliente a cliente.

Per coloro che decidono di effettuare il passaggio a ho. 10,99 300GB, non è previsto alcun costo di attivazione. Una volta accettata l’offerta, non sarà possibile tornare alla precedente, caratterizzata da un bundle dati inferiore e un prezzo più basso.

La procedura di attivazione può essere eseguita comodamente dall’app ho. o presso i rivenditori autorizzati. L’offerta, al costo di 10,99 euro al mese, include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati e un generoso pacchetto dati di 300 Giga, navigabili sia in 2G che in 4G.

È importante notare che ho. Mobile opera come brand di VEI, una società controllata al 100% da Vodafone Italia. Attualmente attivo solo nel mercato consumer ricaricabile della telefonia mobile, ho. Mobile utilizza la rete mobile Vodafone in 2G e 4G per garantire la copertura e la velocità di connessione.

Dettagli aggiuntivi sulla promozione

Per coloro che desiderano una velocità superiore, è disponibile l’opzione ho. Il Turbo, al costo di 1,49 euro al mese, che consente di navigare fino a 60 Mbps in download e upload. Questa opzione è inclusa senza costi aggiuntivi nel programma di fidelizzazione a pagamento ho.+, proposto al prezzo di 1,99 euro al mese, che offre anche sconti mensili su diversi servizi.

L’offerta ho. 10,99 300GB può essere attivata anche dai nuovi clienti, purché richiedano la portabilità del numero mobile (MNP) provenendo da specifici operatori elencati. La portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM per mantenere l’offerta a 10,99 euro al mese; altrimenti, il costo mensile salirà a 17,99 euro.

Si segnala che il servizio Riparti è disponibile per i clienti che superano il traffico dati incluso ogni mese. Attraverso l’app ho. Mobile, è possibile anticipare il rinnovo quando il traffico scende sotto i 5 Giga, evitando così il blocco della navigazione. Per l’offerta ho. 10,99 300GB, questo servizio comporta un costo di 9,99 euro.

È fondamentale tenere presente che, per le offerte con almeno 100 Giga di traffico dati, il servizio Riparti può essere utilizzato solo una volta al mese. Inoltre, l’attivazione di questo servizio modifica la data di rinnovo dell’offerta per i mesi successivi.

Roaming e molto altro

In termini di utilizzo all’estero, seguendo le norme del regolamento Roaming Like at Home, i minuti e gli SMS inclusi possono essere utilizzati anche nei Paesi dell’Unione Europea. Per il traffico dati, esiste un limite di Giga che varia in base all’offerta sottoscritta.

Per l’offerta ho. 10,99 300GB, è previsto un bundle di 11,7 Giga al mese per tutto il 2024. Altri servizi inclusi sono SMS ho.chiamato, la possibilità di navigazione con hotspot, usufruire del numero 42121 per credito residuo, l’avviso di chiamata e trasferimento di chiamata. Va sottolineato che i servizi di Segreteria Telefonica e MMS non sono previsti, mentre i servizi digitali a pagamento come oroscopi e suonerie sono bloccati di default, ma possono essere attivati a discrezione dell’utente tramite l’app ufficiale.