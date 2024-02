La nuova stagione del Campionato Mondiale di Formula 1 è ufficialmente iniziata per la Scuderia Ferrari. Il 13 febbraio, con una presentazione riservata a pochissimi ospiti selezionati, sono caduti i veli della SF-24.

La nuova monoposto è la settantesima costruita a Maranello per competere nella competizione motoristica più importante e prestigiosa. Il debutto della SF-24 è avvenuto alla presenza dei piloti titolari Charles Leclerc e Carlos Sainz al fianco del Team Principal Fred Vasseur.

All’evento di lancio era presente anche il management di Ferrari con il presidente John Elkann, del CEO Benedetto Vigna e del vicepresidente Piero Ferrari. Alla presentazione ufficiale hanno assistito anche i rappresentati dei vari sponsor e delle aziende partner.

La SF-24 è la nuova monoposto della Scuderia Ferrari che sarà affidata a Charles Leclerc e Carlos Sainz con l’obiettivo di riportare il titolo a Maranello!

La SF-24 nasce per vincere, come tutte le monoposto create a Maranello, e rappresenta la terza generazione di vetture ad effetto suolo. Tuttavia, facendo tesoro dell’esperienza maturata nelle scorse due stagioni, gli ingegneri Ferrari hanno voluto osare. Sono stati introdotti nuovi concetti aerodinamici, in discontinuità con le precedenti monoposto.

L’obiettivo degli ingegneri, diretti da Enrico Cardile, è stato quello di offrire ai due piloti una vettura facile da guidare. I progettisti hanno cercato di mantenere i punti di forza della precedente vettura e lavorato per limare i punti di debolezza. In questo modo, i piloti potranno estrarre il massimo del potenziale e spingere la vettura ai suoi limiti.

Per vedere la vettura in pista non bisognerà attendere molto. Già nel pomeriggio del 13 febbraio la SF-24 ha percorso i suoi primi chilometri sul Circuito di Fiorano. Le riprese promozionali e commerciali permetteranno di verificare il corretto funzionamento di tutti i sistemi prima dei test pre-stagionali collettivi in Bahrain.

L’obiettivo di Scuderia Ferrari è uno solo, riuscire ad interrompere il dominio di Max Verstappen e della sua Oracle Red Bull Racing. L’impresa si preannuncia ardua, ma se la macchina dovesse rispondere bene, Carlos Sainz e Charles Leclerc potranno le prime posizioni ad ogni appuntamento.