Le edizioni esclusive della CUPRA Formentor VZ5 si ergono come veri e prorpi monumenti, infondendo nuova linfa al SUV crossover ad alte prestazioni con una gamma di nuovi colori opachi e dettagli su misura, sia all’interno che all’esterno. Con soli 222 esemplari numerati disponibili per ciascuna delle due varianti a tiratura limitata, queste versioni celebrano l’anniversario della CUPRA, risalente al 22 febbraio 2018, con un’offerta che cattura l’essenza della velocità e dell’esclusività.

Due speciali edizioni limitate di CUPRA

Le due edizioni limitate della CUPRA Formentor VZ5 incarnano l’audacia e il progresso, imprimendo una nuova interpretazione all’estetica sportiva del SUV crossover ad alte prestazioni attraverso una palette di colori distintivi e dettagli di design unici.

I 222 esemplari prodotti per ciascuna edizione sono un omaggio all’anniversario della CUPRA del 22 febbraio 2018. Queste vetture si distinguono per il loro nome emblematico: “VZ” per Veloz, velocità in spagnolo, e “5” per il motore a 5 cilindri, una firma che sottolinea la potenza della CUPRA Formentor.

I due modelli completamente equipaggiati delle edizioni limitate si distinguono per i loro nuovi colori esterni: uno proposto in Bronzo Secolare opaco e l’altro in Grigio Encelado opaco. Entrambi enfatizzano il design audace della CUPRA Formentor VZ5, portando l’estetica oltre i confini del convenzionale.

L’edizione limitata in Bronzo Secolare offre una serie di aggiunte esclusive sia all’esterno che all’interno. Caratteristiche come le coperture degli specchietti in fibra di carbonio, i tubi di scarico in rame e le ruote in lega di rame da 20 pollici (con opzione nera disponibile) contribuiscono a conferire un carattere unico al veicolo. Il lettering CUPRA cromato scuro e i loghi in rame, sia all’interno che all’esterno, aggiungono un tocco di raffinatezza. Inoltre, l’abitacolo si distingue per i sedili CUPBucket neri e il cruscotto cucito, per un’esperienza di guida avvolgente e sportiva.

Maggiori dettagli su queste novità imperdibili

Allo stesso modo, l’edizione limitata in Grigio Encelado della CUPRA Formentor VZ5 presenta elementi distintivi come il lettering CUPRA e i loghi cromati scuri, insieme a coperture degli specchietti in fibra di carbonio nero e tubi di scarico. Le leghe nere da 20 pollici (con opzione disponibile in rame) accentuano ulteriormente il profilo elegante del veicolo. All’interno, questa versione vanta sedili CUPBucket neri e cruscotto cucito nero, offrendo un ambiente sofisticato e sportivo.

Entrambi i modelli includono numeri incisi al laser nella modanatura del pannello della porta, simboleggiando l’esclusività di queste edizioni limitate e garantendo ai proprietari un senso tangibile di prestigio e unicità.

La CUPRA Formentor VZ5 è spinta dall’iconico motore TSI a cinque cilindri da 2,5 litri, che eroga una potenza di 390 CV (287 kW) e una coppia di 480 Nm. Questo propulsore, abbinato alla fluida trasmissione a doppia frizione DSG e al caratteristico suono del motore, offre un’esperienza di guida senza eguali, caratterizzata da prestazioni straordinarie e sensazioni avvincenti.

Le edizioni limitate della CUPRA Formentor VZ5 rappresentano l’apice dell’ingegneria e del design del marchio, incarnando l’essenza delle prestazioni automobilistiche e celebrando l’eredità della CUPRA.