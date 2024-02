E’ in dirittura d’arrivo una pessima notizia per quanto riguarda i fan di Google Assistant, ossia che dal 1 Marzo 2024 il software per l’assistenza vocale smetterà di funzionare sulle Smart TV Samsung.

Una notizia che ha un po’ shockato tutti, perché comunque si parla pur sempre di un dispositivo in grado di poter aiutare e semplificare la nostra vita di tutti i giorni. L’annuncio poco fa citato è arrivato direttamente dalla stessa azienda coreana Samsung, tutto ciò come conseguenza a delle modifiche di alcune politiche di Google.

Google Assistant, un tuffo nel passato

Sono passati ben 4 anni, ossia dal 2020, quando Google Assistant fece il suo primissimo approdo sulle Smart TV Samsung; un arrivo in pompa magna accolto con molto stupore ed entusiasmo.

Il nuovissimo assistente vocale si andava ad affiancare ad alcuni assistenti già presenti all’epoca, quali Bixby, sviluppato dalla Samsung, e ovviamente ad Alexa, prodotta da Amazon. Un’alternativa che consentiva agli utenti utilizzatori di usufruire di un’ampia gamma di scelta di assistenza vocale su TV, in modo tale da poter avere un’esperienza a 360 gradi per la propria casa.

Anche se, dopo soli 4 anni, a partire dal prossimo Marzo 2024, Google Assistant dovrà già porgere i suoi saluti e fare i dovuti bagagli da tutte le Smart TV Samsung.

Quali sono le ragioni

C’è da dire che ancora non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali riguardanti eventuali motivazioni riguardo a questa recente rimozione dell’assistente. Anche se, da alcune voci trapelate, Samsung afferma che tale scelta sia stata attuata a causa di un cambiamento delle politiche di Google, che effettivamente aveva rilasciato una serie di modifiche a riguardo.

Anche se questa scelta al quanto discussa non abbia ancora portato i suoi frutti, Google sicuramente sta cercando di proporre il meglio per gli utenti finali, come ad esempio l’integrazione dell’assistente vocale con Bard, il loro chatbot di produzione.