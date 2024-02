In una recente conference call, Apple ha condiviso due aggiornamenti significativi. Il primo riguarda l’introduzione imminente della sua nuova Intelligenza Artificiale generativa. Il secondo aggiornamento riguarda il numero di dispositivi Apple attualmente in uso.

Apple ha rivelato che ci sono oltre due miliardi di dispositivi Apple, tra cui iPhone, iPad, Mac e altri, attivi in tutto il mondo. “È con grande orgoglio che annunciamo che il numero di dispositivi attivi ha superato i 2,2 miliardi, stabilendo un nuovo record per tutti i nostri prodotti e mercati”, ha affermato Tim Cook, CEO di Apple, esprimendo la sua soddisfazione per questo risultato.

I dati riportati da Apple

Questo numero impressionante rappresenta un record storico per Apple, segnando anche una crescita significativa. Come riportato da MacRumors, nel rapporto trimestrale pubblicato a gennaio 2023, Apple aveva annunciato di avere 2 miliardi di dispositivi attivi. Da allora, il numero è aumentato di 200 milioni, ma non è stato specificato quale fattore abbia contribuito maggiormente a questa crescita.

Sarebbe interessante sapere quale percentuale di questi dispositivi sia rappresentata da iPhone e quale da Mac, ma Apple non rilascia più questi dettagli da diversi anni.

Secondo alcuni giornali statunitensi, la linea iPhone 15 ha avuto un ruolo significativo nel raggiungimento di questo traguardo. Questa serie di iPhone ha registrato un tasso di soddisfazione del cliente del 99% e si è posizionata al vertice delle vendite in tutti i mercati. Inoltre, la serie iPhone 15 ha stabilito un nuovo record con gli upgrade, contribuendo a un aumento del 6% nelle vendite rispetto al quarto trimestre dell’anno precedente.

Inoltre il numero di dispositivi attivi è aumentato di quasi 400 milioni rispetto all’anno precedente, quando la base di utenti attivi era di 1,8 miliardi di dispositivi. Questo aumento nella base di utenti è il più significativo degli ultimi anni, considerando che nel 2023 c’è stato un aumento di soli 150 milioni di dispositivi.