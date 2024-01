iPhone 16 VS iPhone 15, sembra che non ci siano differenze tra i due modelli

Secondo le informazioni raccolte dai colleghi di 9to5Mac, basate su una nota di Barclays, il design di iPhone 16, in uscita nel 2024, non presenterà grandi rivoluzioni rispetto al suo predecessore, iPhone 15. Gli analisti prevedono che le principali modifiche riguarderanno i modelli Pro, che si caratterizzeranno per schermi di dimensioni maggiori. Tuttavia, le differenze generali tra iPhone 16 e iPhone 15 dovrebbero essere limitate.

iPhone 16 VS iPhone 15: le differenze tra i due modelli

Barclays prevede che il 2024 sarà un anno statico per Apple, con un calo nel volume di vendite degli iPhone e nessuna significativa ripresa nelle vendite di iPad, Mac e dispositivi indossabili. Nonostante ciò, si stima un lieve incremento nel prezzo delle azioni di Apple, con un aumento previsto da 160 a 161 dollari. Questa previsione riflette un panorama in cui i nuovi lanci di Apple, incluso l’Apple Vision Pro, non sembrano portare a cambiamenti finanziari di rilievo per l’azienda.

Il motivo principale di questa stagnazione risiede nella mancanza di novità rilevanti nel modello iPhone 16 rispetto alle versioni precedenti. Gli analisti non prevedono funzionalità o aggiornamenti che possano rendere il nuovo iPhone 16 significativamente più attraente per i consumatori rispetto al modello iPhone 15.

Nonostante la somiglianza generale, il nuovo iPhone 16 introdurrà alcune migliorie, soprattutto in termini di fotografia. Saranno infatti presenti un ultra-grandangolo e un teleobiettivo migliorati. Inoltre, è previsto l’aggiunta di un pulsante dedicato allo scatto fotografico e alla registrazione video. Un’altra novità attesa è l’introduzione di funzionalità legate all’intelligenza artificiale, in linea con le tendenze del settore, che saranno integrate sia nell’hardware degli iPhone 16 che nel nuovo sistema operativo iOS 18.

Queste innovazioni, tuttavia, potrebbero non essere sufficienti a generare un significativo interesse da parte dei consumatori, secondo gli analisti di Barclays. Di conseguenza, Apple potrebbe dover affrontare una sfida nel mantenere l’interesse e la fedeltà dei suoi utenti nel corso del 2024.