Dopo averlo visto in Cina alla fine dello scorso anno, finalmente la compagnia di Pete Lau ha tolto i veli all’ammiraglia next-gen, disponibile anche nel mercato nostrano. OnePlus 12 5G è finalmente fra noi e io l’ho testato qualche giorno per capire se effettivamente potesse avere senso, perché sì, c’è qualcosa che non mi convince in questo prodotto, seppure parliamo comunque di un top in tutto e per tutto. Forse, ve lo dico già adesso, pecca un po’ di originalità.

Rispetto ai competitor, sempre più ricchi di features AI, lui sfodera i muscoli e basta così, senza aggiungere nulla di nuovo sul fronte dell’utilizzo quotidiano. Per il resto nulla da dire: eccellente su tutto, ha uno schermo meraviglioso, un chipset degno di nota e un’autonomia alquanto discreta, ma andiamo con ordine. Intanto vi dico che arriva con un prezzo di lancio di 969,00€ su Amazon per il modello da 12+256 GB. Giusto? Troppo? Scopriamolo insieme.

Cosa c’è in confezione?

Piatto ricco, mi ci ficco, direbbe qualcuno. Sì, perché oltre al cavo USB Type-C/Type-C, qui troviamo l’alimentatore. È una rarità ma è essenziale perché è da ben 100W (grazie alla SuperVOOC da 100W) e questo è necessario per sfruttare la tecnologia proprietaria di OnePlus. È leggermente ingombrante ma è potentissimo; ad ogni modo, nello zaino non vi darà alcun fastidio.

Estetica

Partiamo dalla disamina estetica: OnePlus 12 5G è realizzato con materiali nobili. Abbiamo il vetro e l’alluminio (sul frame laterale). Il telefono risulta spesso 9,2 mm e di certo non è leggerissimo. In mano si sente, complice anche i 220 grammi. Sicuramente non è ben bilanciato dal punto di vista strutturale ma è perché c’è una dotazione tecnica da paura. La trama della cover posteriore che richiama il marmo è magnifica, sembra un prodotto molto più costoso di quel che in realtà già è. A me è piaciuto molto, ma qui entriamo nel giudizio personale. In tasca comunque, è un bel mattoncini. È presente, di nuovo, lo slider per le notifiche. Oltre ad Apple, OnePlus è l’unica azienda che non ha mai tolto questo elemento dai suoi terminali.

Connettività smart

Il device è un gadget senza esclusione di colpi; vanta il modem 5G, ha lo standard Bluetooth 5.4, gode dell’NFC per i pagamenti contactless e ha il Wi-Fi 7 tri-band. Non manca Android Auto, la ricarica wireless e quella via cavo USB Type-C da 3.2.

Schermo

Lo schermo è un pannello OLED LTPO da ben 6,8″ con risoluzione elevatissima (1440 x 3168 pixel) e ha ben 510 PPI; c’è la luminosità media di 1600 nit ma arriva a 4500 nit con il picco massimo. Il refresh rate invece, è da ben 120 Hz (variabile). Si vede benissimo in ogni condizione di luce, anche sotto il sole di mezzogiorno (ma siamo comunque in inverno). I neri sono profondi, la fluidità è eccellente e non c’è nulla da dire: promosso su tutti i punti di vista. Anche gli angoli di visuale sono eccellenti.

Prestazioni e autonomia

Sotto la scocca batte un processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm (il nuovo chipset del costruttore che funziona a 4 nanometri), coadiuvato da 12 GB di RAM LPDDR5X e da ben 256 GB di memoria interna, non espandibile. Ottima la batteria da ben 5400 mAh che si ricarica a 100W con la SuperVOOC. L’autonomia è molto buona ma parliamo di un giorno intero di utilizzo medio-intenso. Siamo lontani da ammiraglie rivali come S24 Ultra o iPhone 15 Pro Max. Si ricarica al 100% però, in pochissimo (con il caricatore presente in confezione). Il telefono si comporta molto bene anche sul fronte gaming, visto che presenta un’ottima dissipazione del calore.

Software

Il cuore pulsante è Android 14 con skin OxygenOS; l’azienda promette 5 anni di patch di sicurezza e ben quattro anni di update. Com’è il software? Bello, veloce, fluido con tante chicche. Rispetto alla ColorOS di OPPO, mi piace molto di più, ma qui entriamo nel campo della soggettività.

Comparto fotografico

Il comparto fotografico è formato da un sensore principale da 50 Megapixel (Sony LTY808) che realizza foto e video in 4K a 60 fps nitidi e ben risoluti. Per tutti i dettagli vi allego i video test presenti nella recensione video. Ottima la ultrawide da 48 megapixel Sony IMX581 e la zoom 3X periscopica da 64 megapixel. La selfiecam da 32 Megapixel lascia sempre una qualità un po’ troppo digitale, a mio avviso, e in certe condizioni non entusiasma. Ho avuto modo di provare altri rivali e devo dire che, sebbene l’algoritmo di Hasselblad sia pazzesco, c’è ancora da lavorare.

Conclusioni

A 969€ per la versione da 12+256 GB questo OnePlus 12 5G è un top veramente spettacolare. Se vi interessa la potenza bruta, questo è il “non plus ultra”; se amate le featurs AI invece, scegliete altro. Secondo me c’è da lavorare in altre direzioni visto che il trend oramai è un altro. Voi cosa ne pensate?