Microsoft rilascerà presto un annuncio sul futuro dell’Xbox. Pare che l’azienda stia tentando di porre un punto definitivo alle voci di corridoio che circolano da mesi sulla celebre console. Secondo queste voci, Xbox cambierà drasticamente grazie ad una compatibilità inedita di alcuni titoli di gioco con le piattaforme rivali. Tra le piattaforme della concorrenza più chiacchierate a riguardo c’è la PlayStation 5 di Sony.

Phil Spencer, a capo di Microsoft Gaming, non ha fatto chiari riferimenti ai rumors. Tuttavia, sembra suggerire che l’urgenza di questo annuncio in arrivo sia dovuta proprio alle domande e speculazioni che circolano nel mondo del gaming. A causa di queste voci, molti utenti si aspettano di poter utilizzare i giochi per Xbox su altre piattaforme. “Abbiamo pianificato un evento aziendale per la prossima settimana, in cui non vediamo l’ora di condividere con voi maggiori dettagli sulla nostra visione per il futuro di Xbox”, spiega Spencer.

Xbox: continuano le speculazioni sulla console, l’azienda rilascerà presto nuove dichiarazioni

La notizia sull’annuncio imminente è stata pubblicata all’inizio di questa settimana. Nel frattempo, continuano ad esserci speculazioni sui papabili titoli di videogiochi per Xbox che potrebbe arrivare su altre piattaforme: Starfield, Hi-Fi Rush, il prossimo gioco di Indiana Jones e Sea of Thieves. Si vocifera che potrebbe essere disponibili per PS5 e Nintendo Switch.

Gli utenti sono spaccati a metà. Una parte spera di poter approfittare prima o poi di giochi compatibili con più piattaforme. Un’altra fetta di utenti, invece, non è poi così entusiasta. Per molti giocatori spesso la scelta della console dipende anche dai titoli che mette a disposizione. Acquistare l’Xbox e scoprire che i videogiochi esclusivamente pensati per la console – o inclusi con offerte speciali come il Game Pass – sono disponibili altrove non è il massimo. Al momento l’azienda deve ancora chiarire la sua posizione in merito all’acquisizione di Activision Blizzard, lo sviluppatore di giochi come Call of Duty. Si spera che le delucidazioni arrivino presto anche sulle restanti voci.