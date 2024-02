Whatsapp, è incredibile ma presto si potrà comunicare anche attraverso app di terze parti

WhatsApp si trova di fronte a significativi cambiamenti nel suo funzionamento per conformarsi al Digital Markets Act dell’Unione Europea, un regolamento volto a contrastare le posizioni dominanti delle grandi aziende nel settore tecnologico e a promuovere la concorrenza. In risposta a queste direttive, la piattaforma introdurrà l’interoperabilità con altre piattaforme di messaggistica, consentendo agli utenti di comunicare con i propri contatti anche attraverso applicazioni di terze parti.

Whatsapp: in cosa consiste l’interoperabilità?

Dick Brouwer, direttore ingegneristico di WhatsApp, ha spiegato come l’azienda sta collaborando con altre società per implementare questa interoperabilità, prevista per i prossimi mesi. L’obiettivo è consentire agli utenti di chattare con persone su altre piattaforme utilizzando WhatsApp e viceversa.

Questo cambiamento sarà regolato dal Digital Markets Act, che designa WhatsApp come un gatekeeper digitale e impone regole volte a promuovere la concorrenza tra i servizi digitali. Inizialmente, l’interoperabilità riguarderà messaggi di testo, immagini, video, messaggi vocali e file, ma la priorità di WhatsApp è garantire la sicurezza dei dati scambiati. Non a caso l’app si basa sulla crittografia per proteggere la privacy degli utenti e si aspetta che le applicazioni di terze parti rispettino gli stessi standard di sicurezza. Meta, la società madre di WhatsApp, è disposta ad accettare l’uso di protocolli alternativi per la crittografia, purché siano altrettanto sicuri. Le aziende interessate dovranno firmare un contratto con Meta prima di integrarsi.

Non è chiaro se l’interoperabilità sarà limitata all’Unione Europea a causa del DMA o se sarà estesa globalmente. Tuttavia, WhatsApp sta già lavorando sull’integrazione delle app di terze parti, come dimostra l’introduzione di una nuova sezione dedicata su versioni beta dell’app. Insomma, siamo di fronte ad un passo importante verso un panorama digitale più aperto e competitivo. Tuttavia, sarà necessario affrontare diverse sfide tecniche e normative per garantire che questo cambiamento sia realizzato in modo sicuro ed efficace.