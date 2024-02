Il produttore cinese Vivo si sta preparando ad ampliare la sua gamma di smartphone Vivo 30. Nel corso degli scorsi mesi l’azienda ha presentato diversi device di questa gamma, tra cui Vivo V30 Lite e Vivo V30. Il nuovo membro che arriverà a breve si chiamerà Vivo V30 Pro e ora ha da poco ricevuto l’importante certificazione Bluetooth SIG. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo V30 Pro riceve l’importante certificazione Bluetooth SIG

Vivo V30 Pro è uno dei prossimi smartphone del produttore tech Vivo e a quanto pare il suo debutto ufficiale sul mercato sembra essere ormai alle porte. Come già accennato in apertura, infatti, questo dispositivo ha da poco ricevuto l’importante certificazione Bluetooth SIG. In particolare, lo smartphone è stato registrato con il numero di modello Vivo V2319.

Dalla certificazione in questione non sono emersi molti dettagli riguardanti le presunte specifiche tecniche. Tuttavia, sembra che anche questo device sarà in realtà una versione re-branded di un altro smartphone presentato dall’azienda qualche giorno fa. Secondo quanto è emerso, il nuovo Vivo V30 Pro sarà un re-branded di Vivo S18 Pro. Se sarà realmente così, possiamo aspettarci le stesse specifiche tecniche. Ci aspettiamo quindi un ampio display con tecnologia SuperAMOLED con una elevata frequenza di aggiornamento e il soc MediaTek 9200+. Vi riassumiamo comunque qui di seguito le presunte specifiche.

Vivo V30 Pro – presunte specifiche tecniche