Gli iPad Pro non saranno gli unici a essere aggiornati quest’anno. Apple ha in programma di rilasciare anche una nuova versione di iPad Air, il cui debutto potrebbe avvenire tra sole poche settimane.

A differenza dei modelli Pro previsti per la primavera 2024, i nuovi iPad Air non accoglieranno dei pannelli OLED ma, secondo gli ultimi rapporti emersi in rete, avranno dei display più grandi. Apple darà così il via a una nuova stagione di iPad Air permettendo ai clienti di scegliere tra due versioni differenti in termini di dimensioni: un modello continuerà a presentare display da 10,9 pollici, un altro sarà disponibile con display da 12,9 pollici.

iPad Air con display da 12,9 pollici arriverà a marzo!

A fornire alcune informazioni sui prossimi iPad Air è il portale Bloomberg, secondo il quale le dimensioni del display non saranno l’unico aggiornamento rilevante in termini di design. Si dice, infatti, che Apple modificherà anche il comparto fotografico del suo iPad integrando un modulo entro il quale saranno disposti in verticale il sensore fotografico e il flash.

Attualmente iPad Air non è dotato di flash e la scelta di procedere con la sua introduzione rappresenta una mossa da non sottovalutare. Inoltre, l’ipotesi per la quale i sensori saranno disposti in verticale potrebbe dar conferma a quanto emerso in merito alla possibilità che iPhone 16 si rifaccia ad iPhone 12 modificando la posizione dei sensori fotografici, che passeranno dalla disposizione in diagonale a quella in verticale.

iPad Air accoglierà anche tante nuova funzioni e componenti. Apple potrebbe optare per un nuovo chip, probabilmente affidandosi a un M2 destinando l’M3 esclusivamente ai nuovi iPad Pro con display OLED. Prerogativa di questi ultimi sarà anche la nuova Magic Keyboard. Secondo Mark Gurman, infatti, l’azienda di Cupertino destinerà una nuova tastiera soltanto ai modelli Pro continuando a proporre l’attuale anche con i nuovi iPad Air da 10,9 e 12,9 pollici.