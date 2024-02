Noplagio.it, la rinomata piattaforma di prevenzione del plagio, introduce oggi in Italia un nuovo servizio dotato di un rilevatore di Intelligenza Artificiale (IA) concepito specificamente per il riconoscimento di testi in lingua italiana. Questo strumento rivoluzionario rappresenta il primo del suo genere, offrendo una precisione senza precedenti nel determinare se un testo sia stato generato da un’intelligenza artificiale o da un essere umano, con una probabilità di affidabilità prossima al 100%.

Il nuovo servizio di Noplagio.it in Italia

L’efficacia di questa soluzione deriva dalla suo addestramento su informazioni morfologiche specifiche della lingua italiana, garantendo risultati di notevole precisione. A differenza di strumenti simili progettati originariamente per l’inglese e successivamente adattati all’italiano, il rilevatore di IA di Noplagio.it si distingue per la sua accuratezza e specificità.

La piattaforma Noplagio.it, nata nel 2011 come pioniere nella prevenzione del plagio, conta quasi 5 milioni di utenti globali, rivolgendosi non solo agli insegnanti, ma anche agli studenti desiderosi di migliorare i propri progetti e evitare il rischio di plagio. L’introduzione del nuovo servizio di rilevazione di IA è già in corso in Europa e, oltre all’Italia, sarà presto disponibile in almeno altri 10 paesi, ciascuno con una soluzione IA adattata alla rispettiva lingua.

Chorst Klaus, uno dei fondatori di Noplagio.it, sottolinea l’importanza di comprendere l’origine del testo nell’era della rivoluzione dell’intelligenza artificiale. La capacità di riconoscere testi generati da algoritmi rappresenta una competenza cruciale, specialmente nelle istituzioni educative, dove sempre più studenti ricorrono all’uso non etico di strumenti IA per la creazione di elaborati scritti. Klaus afferma che la soluzione di Noplagio.it è progettata come misura preventiva, analogamente a un tachimetro che fornisce limiti chiari prima di superarli.

Dal plagio alla creazione etica

L’efficacia dell’interpretazione del testo offerta dal rilevatore di IA di Noplagio.it è evidente nei suoi indicatori di precisione, con un notevole 99,7% di accuratezza nelle previsioni sull’origine del testo e un indicatore di richiamo che mostra il riconoscimento del 96,1% degli elementi che l’algoritmo dovrebbe identificare. Klaus conclude che questo strumento fornisce un’opportunità cruciale per le istituzioni educative, le università e gli enti governativi di stabilire regolamentazioni adeguate, prevenendo così l’abuso di strumenti IA nel processo di creazione di contenuti scritti. In un’epoca in cui l’IA è sempre più diffusa, la consapevolezza dell’origine del testo diventa un elemento fondamentale per tutti coloro che cercano di diventare consumatori informati di contenuti.