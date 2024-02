Sequestro Record di Bitcoin scuote il mondo della Pirateria Online

Le forze dell’ordine tedesche hanno recentemente compiuto un colpo sensazionale nel mondo della pirateria online. Hanno sequestrato oltre 2 miliardi di euro di Bitcoin (BTC) durante le indagini sul famigerato sito di streaming di film pirata, movie2k.to. Questa operazione ha segnato il più grande sequestro di valuta mai avvenuto nella storia, gettando luce sui meccanismi intricati e sulle dimensioni colossali del crimine informatico e della pirateria.

Pare che l’Ufficio di Polizia Criminale di Stato (LKA) in Germania abbia annunciato il sequestro di una somma incredibile di 50.000 Bitcoin, che si presume siano stati utilizzati per nascondere i profitti derivanti dalle attività illegali del portale movie2k.to. Le indagini hanno preso di mira due individui, di 40 e 37 anni, sospettati di aver gestito il sito di streaming illegale dall’autunno 2008 al maggio 2013.

Accusa e crimine che ha portato al valore Bitcoin attuale

L’accusa principale contro i due individui è quella di sfruttamento commerciale e riciclaggio di denaro. Questo indica che i sospettati avrebbero tratto profitto dalla diffusione di film piratati e avrebbero successivamente nascosto i loro guadagni illeciti attraverso la criptovaluta. Si stima che il valore del Bitcoin all’epoca della presunta attività criminale fosse significativamente inferiore rispetto al suo valore attuale, il che avrebbe reso il cripto-sequestro un investimento estremamente redditizio.

La piattaforma ben nota per ospitare centinaia di migliaia di film e spettacoli televisivi piratati era da tempo nel mirino delle autorità. Questo recente sviluppo segna un’altra vittoria significativa nella lotta contro la pirateria online. Già nel 2020, un programmatore associato a movie2k.to ha già ceduto alle autorità 27 milioni di dollari in Bitcoin durante la detenzione preventiva, considerati come “risarcimento danni”. Ciononostante, il sequestro di 2 miliardi di dollari supera di gran lunga questa cifra, mettendo in luce l’entità e la portata delle attività criminali associate al sito. La collaborazione internazionale è stata fondamentale per portare avanti questa vasta operazione di contrasto alla pirateria. Anche dopo questo significativo successo, il lavoro di contrasto continuerà per portare ulteriori risultati.