Truffa assurda e vittime a MIGLIAIA: scomparsi i soldi con questo messaggio

Quando una truffa prende piede è davvero difficile fermarla e lo confermano gli utenti che stanno segnalando in queste ore un nuovo problema. Secondo quanto riportato infatti, sono molte le persone che si sono ritrovate a fronteggiare un messaggio pericolosissimo.

A primo impatto sembra un testo amichevole, proveniente addirittura da una bella donna che intende conoscere il povero malcapitato di turno. Ovviamente non c’è nessuna donna in queste e-mail: si tratta di malviventi pronti a far credere agli utenti che una bella ragazza voglia fare la loro conoscenza.

Proprio per facilitare il riconoscimento della truffa alle persone, abbiamo deciso di incollare il messaggio, molto singolare, nel paragrafo successivo.

La nuova truffa arriva con questo messaggio ASSURDO: ecco il testo

Questa è la nuova e-mail incriminata, che purtroppo sta girando in tutta Italia ormai da qualche settimana secondo quanto si apprende:

“Ciao!

Mi chiamo Lorie e ho notato il tuo interesse.

So molto di te e ultimamente le mie fantasie mi tengono occupata.

Mio marito, purtroppo, non mi soddisfa, quindi sto cercando un uomo da parte,

che possa darmi le carezze che cerco.

La mia figa è sempre bagnata in attesa di tocchi appassionati.

Sei pronto a entrare nella mia vita e a soddisfare i miei desideri nascosti?

SCRIVI se sei pronto e desideroso di condividere con me questi momenti di piacere proibito.”

Come si può notare il messaggio è scritto in maniera tale da attirare quante più persone possibili. Il testo infatti non viene inviato a poche persone, ma a migliaia, con la speranza che qualcuno possa abboccare. È in questo modo che si articola la truffa, includendo nel testo dei link che portano ad un form da compilare con i propri dati. È proprio lì che avviene il problema: gli utenti consegnano in maniera consenziente i propri dati di accesso e soprattutto le loro credenziali delle carte di credito.