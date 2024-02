La Scuderia Ferrari ha ufficialmente rivelato il nome della loro prossima monoposto di Formula 1 per la stagione 2024. Rompendo con la tradizione, il nome scelto per il nuovo bolide è SF-24, una combinazione di sigle che ha radici nella storia della squadra. La notizia è stata divulgata attraverso un post su X e un comunicato stampa. Questi hanno svelato anche la data di presentazione: il 13 febbraio sarà il giorno in cui avremo il primo sguardo alla SF-24.

SF-24: una continuità con la storia della scuderia Ferrari

L’acronimo SF è un omaggio alla Scuderia Ferrari, indicando chiaramente l’orgoglio e l’eredità di Maranello. Il numero 24, d’altra parte, rappresenta l’anno in corso, seguendo una formula consolidata sin dal 2015. Questa tradizione ha visto monoposto come la SF15-T nel 2015, durante la seconda stagione ibrida, con l’eccezione del 2022, quando la vettura è stata chiamata F1-75 in celebrazione dei 75 anni della scuderia.

L’attesa è ora rivolta alla data di presentazione ufficiale, fissata per il 13 febbraio 2024. In questo giorno, gli appassionati di Formula 1 avranno finalmente l’opportunità di gettare uno sguardo sulla SF-24 e valutarne il design e le caratteristiche che la squadra di Maranello ha sviluppato per affrontare la competizione nella stagione in arrivo.

Con il nuovo nome e il design della monoposto ora ufficiali, l’attenzione si sposta alle aspettative della Scuderia Ferrari per la stagione 2024. Dopo un 2023 che ha visto la squadra desiderosa di migliorare, l’obiettivo è quello di essere più incisivi e dare filo da torcere alle avversarie, in particolare alla Red Bull.

Calendario della stagione 2024 di Formula 1

Oltre alle novità legate alla SF-24, il calendario della stagione 2024 offre alcuni punti salienti interessanti per gli appassionati italiani. La presenza di due Gran Premi in Italia, ad Imola e a Monza, rimane una tradizione, mentre la corsa a Shanghai, in Cina, aggiunge un tocco internazionale. Il campionato inizierà il 2 marzo in Bahrain, promettendo emozioni fin dal primo appuntamento.

In poche parole, l’annuncio del nome e della data di presentazione della nuova monoposto Ferrari SF-24 alimenta l’entusiasmo tra gli appassionati di Formula 1. Con una combinazione di storia e innovazione, la Scuderia Ferrari si prepara a entrare in pista per la stagione 2024 con l’obiettivo di conquistare la vetta della competizione.