Il team di Rockstar Games è da sempre particolarmente attenta a tutte le festività internazionali. Su GTA Online si festeggia ogni tipo di ricorrenza e, in questi giorni, ce ne sono tre particolarmente importanti. Si tratta di San Valentino, il Carnevale e il Capodanno Lunare.

Le tre festività si sono sovrapposte nello stesso periodo e, per questo motivo, GTA Online diventerà un luogo ricco di attività, regali, bonus e molto altro ancora. Gli sviluppatori hanno scelto di dedicare delle ricompense esclusive per ogni evento.

Entrando maggiormente nello specifico, per il Capodanno lunare si sta entrando nell’anno del Dragone e, per questo motivo, i giocatori del titolo multiplayer riceveranno gratuitamente la Maschera drago reale e la Maschera drago mezzanotte. Inoltre, questo sarà il momento perfetto per recuperare i bonus previsti nella scorsa settimana.

Si tratta della Maschera drago in legno, l’Abito Capodanno lunare rosso e la Maglietta Capodanno lunare nera. Inoltre, effettuando l’accesso tra l’8 e il 14 febbraio, tutti i giocatori riceveranno un bonus in denaro. La somma di 188.888 GTA$ verrà accreditata direttamente sul conto Maze Bank.

I giocatori potranno anche farsi tatuare il dragone con tantissimi modelli e varianti disponibili. Anche al Casinò e Resort Diamond il Capodanno lunare è il tema centrale. Infatti, la nuova auto in premio presso la Ruota della Fortuna è una Truffade Adder con la livrea rosso-oro dedicata ai colori tipici del dragone.

Ma le soprese non finiscono qui, il Carnevale arriva prepotente a Los Santo con nuovi elementi cosmetici. I giocatori di GTA Online riceveranno gratuitamente una serie di vestiti che saranno aggiunti al proprio guardaroba entro il 14 febbraio. Anche per San Valentino, Rockstar Games ha pensato ad alcuni elementi distintivi, tra cui gli occhiali da sole a forma di cuore in varie colorazioni.